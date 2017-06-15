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15 июня 2017, 13:14 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Шаматава попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Гога Шаматава попал в реанимацию в день, когда должен был провести поединок против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Об этом ТАСС сообщил промоутер Алексей Яценко.

<em>МОСКВА 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Российский боец смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Гога</span> <span class=error>Шаматава</span> попал в реанимацию в день когда должен был провести поединок против бразильца Реймисона <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Соузы</span> де <span class=error>Оливейры</span>. Об этом ТАСС сообщил промоутер Алексей <span class=error>Яценко</span>. Увеличить
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«Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке, — сказал он. — Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы.

Предварительно врачи ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии".

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection. Россиянин должен был провести очередной поединок 15 июня в Краснодаре.
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В эти дни, с 12 по 16 июня в Сингапуре, в рамках недели UFC, проходит Открытый чемпионат Азии по ММА, в котором принимают участие 66 участников из 15 стран со всех континентов. Национальная сборная Казахстана по ММА представлена девятью бойцами в восьми весовых категориях, сообщает пресс-служба Посольства Казахстана в Сингапуре со ссылкой на Федерацию ММА Казахстана.
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