Российский боец Шаматава попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя

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«Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке, — сказал он. — Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы.

Предварительно врачи ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии".

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection. Россиянин должен был провести очередной поединок 15 июня в Краснодаре.