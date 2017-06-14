Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по ММА в Сингапуре
В эти дни, с 12 по 16 июня в Сингапуре, в рамках недели UFC, проходит Открытый чемпионат Азии по ММА, в котором принимают участие 66 участников из 15 стран со всех континентов. Национальная сборная Казахстана по ММА представлена девятью бойцами в восьми весовых категориях, сообщает
пресс-служба Посольства Казахстана в Сингапуре со ссылкой на Федерацию ММА Казахстана.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый соревновательный день чемпионата прошел с результатом: две победы и одно поражение. В первом поединке против бойца из Чехии Якуба Тичёты (JakubTichota), Джахар Шапхатов из Атырау не смог раскрыть свой потенциал и потерпел поражение единогласным решением судей. Во втором поединке, алматинец Жан Кенжебаев единогласым решением судей одолел соперника из Малайзии Джэйса Лоу (Jace Law). Вторую победу в зачет сборной Казахстана принес столичный боец Мейрамбек Демеубаев, досрочно завершивший поединок техническим нокаутом против шведа Дэниэла Карлсона (Daniel Karlsson).
Второй день Чемпионата Азии в Сингапуре стал более успешным для национальной сборной. Казахстанские спортсмены вышли победителями во всех пяти проведенных поединках.
Победный задел в рамках второго соревновательного дня начал боец из Астаны Ерназ Мусабек, также известный благодаря своему коронному приему «Хвост скорпиона». Благодаря этому приему столичный боец одержал победу над спортсменом из Индии Сиддиком Бин Махмудом (Siddiq Bin Mahmoud), завершив бой на тридцатой секунде первого раунда.
Боец из Атырау Олжас Молдагалиев единогласным решением судей оказался сильнее над соперником из Австралии Жан Александром Романо (Jean Alexandr Romano). Аналогично завершился поединок Бекзата Жасия из
По итогам двух предварительных дней чемпионата, восемь из девяти казахстанских бойцов вышли в полуфиналы и проведут свои поединки 15 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter