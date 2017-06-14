Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по ММА в Сингапуре

Первый соревновательный день чемпионата прошел с результатом: две победы и одно поражение. В первом поединке против бойца из Чехии Якуба Тичёты (JakubTichota), Джахар Шапхатов из Атырау не смог раскрыть свой потенциал и потерпел поражение единогласным решением судей. Во втором поединке, алматинец Жан Кенжебаев единогласым решением судей одолел соперника из Малайзии Джэйса Лоу (Jace Law). Вторую победу в зачет сборной Казахстана принес столичный боец Мейрамбек Демеубаев, досрочно завершивший поединок техническим нокаутом против шведа Дэниэла Карлсона (Daniel Karlsson).



Второй день Чемпионата Азии в Сингапуре стал более успешным для национальной сборной. Казахстанские спортсмены вышли победителями во всех пяти проведенных поединках.



Победный задел в рамках второго соревновательного дня начал боец из Астаны Ерназ Мусабек, также известный благодаря своему коронному приему «Хвост скорпиона». Благодаря этому приему столичный боец одержал победу над спортсменом из Индии Сиддиком Бин Махмудом (Siddiq Bin Mahmoud), завершив бой на тридцатой секунде первого раунда.



Боец из Атырау Олжас Молдагалиев единогласным решением судей оказался сильнее над соперником из Австралии Жан Александром Романо (Jean Alexandr Romano). Аналогично завершился поединок Бекзата Жасия из Южно-Казахстанской области против бойца из Японии Катсуоки Аояги (Katsuaki Aoyagi). Победную серию продолжил Джохар Таймусханов, одолев соперника из Ливана Эли Згейба (Eli Zgheib) на второй минуте первого раунда, проведя удушающий прием «Анаконда». Поединок Жана Кенжебаева против бойца из Чехии Дарека Дусила (Darek Dusil) также закончилась досрочно в пользу казахстанского бойца, благодаря удушающему приему.



По итогам двух предварительных дней чемпионата, восемь из девяти казахстанских бойцов вышли в полуфиналы и проведут свои поединки 15 июня.