Наследники Брюса Ли

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Настоящий ажиотаж по всему миру вызвало появление в открытом доступе записи поединка с участием культового мастера боевых искусств Брюса Ли, который бился со своим учеником Тэдом Вонгом. В комментарии к видео уточняется, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками».

«Газета.Ru» решила вспомнить других знаменитых бойцов, проявивших себя на съемочной площадке.

Джеки Чан.

Актер комедийного жанра, знаменитый на весь мир исполнением опасных трюков без каскадера, начал сниматься в 1962 году и с тех пор появился в 114 фильмах. Урожденный Чэнь Ганшэн — мастер кунг-фу, потрясающий акробат и просто позитивный человек.

В свои 63 года Джеки Чан не снижает темпа и даст фору любому молодому. Даже регулярные травмы его, кажется, нисколько не пугают.

Жан-Клод ван Дамм.

Мало кто знает, что 56-летний кумир миллионов всерьез занимался классическим балетом, владеет искусством кикбоксинга, муай тай, кунг-фу и таэквондо. Главным оружием ван Дамма при этом остается карате. Еще шестнадцатилетним юнцом он вошел в состав сборной Бельгии, с которой выиграл чемпионат Европы и заслужил черный пояс. В молодости активно культивировал бодибилдинг и много дрался по различным стилям. Недаром вошел в историю как, пожалуй, самый брутальный боец мирового кино.

Чак Норрис.

Когда-то ван Дамм был у легендарного Чака спарринг-партнером. Сегодня Норрис больше известен в России как герой анекдотов, подчеркивающих его брутальность (Слезы Чака лечат от рака. Но он настолько крут, что никогда не плачет). Однако за его спиной — славное спортивное прошлое.

Во время службы в армии Чак увлекся дзюдо и карате, получил черный пояс и впоследствии открыл собственную школу боевых искусств.

В кино он дебютировал в начале 1970-х, сыграв в ленте «Путь дракона» по приглашению Брюса Ли.

Дольф Лундгрен.

Высоченный (рост — 195 см) швед тоже проявил себя в карате (стиль кекусинкай), где был капитаном национальной сборной и побеждал на представительных международных турнирах. Лидерские задатки Лундгрена были видны с ранних лет. Позже ему доверили капитанскую должность в сборной США по современному пятиборью. Помимо этого культовый Иван Драго из «Рокки 4» имеет солидный вес (во всех смыслах) в мире бодибилдинга.

Стивен Сигал.

Новоявленный гражданин России рано переехал в Японию, чтобы учиться восточным единоборствам.

Сигал в совершенстве освоил айкидо, которое с успехом применял на телевизионных экранах, и единственный из американцев получил право на собственную бойцовскую школу в этой стране.

Активно сниматься Сигал начал в конце 1980-х. Сегодня в его фильмографии значатся около шести десятков работ.

Александр Иншаков.

Глава Ассоциации каскадеров России и президент Национальной федерации кинологов, пожалуй, — самый успешный отечественный актер-боец. Иншаков приступил к тренировкам по карате еще в 1970-х — до того момента, когда восточные единоборства попали под строжайший запрет в СССР. Он выиграл самый первый чемпионат Москвы, получил черный пояс, а позже овладел айкидо.

Иншаков сыграл в 25 кинолентах, в том числе в культовой гангстерской саге «Бригада», выступал режиссером и продюсером. Но главную славу ему принесла деятельность в качестве отважного каскадера.

Олег Тактаров.

Мастер спорта по самбо, он побеждал на соревнованиях по джиу-джитсу и одним из первых россиян дебютировал в зарождавшихся смешанных единоборствах (ММА). В 1995 году Тактаров стал первым в истории чемпионом популярнейшей сегодня организации UFC.

На его успехи на ринге и в октагоне быстро обратили внимание в Голливуде, где требовался фактурный актер для ролей «плохих русских».

С 1997-го Тактаров переиграл, кажется, все разновидности злодеев из России, а с середины 2000-х имеет регулярную работу и на родине, не меняя амплуа.

Дмитрий Носов.

Один из самых известных российских дзюдоистов, завоевавший бронзу в невероятном поединке на Олимпиаде-2004 с тяжелой травмой руки, Носов не стал большим актером, предпочтя строить карьеру в политике. Тем не менее, в его послужном списке есть две заметные роли. В частности, в 2005 году он сыграл спортсмена, незаслуженно попавшего за решетку, в известном сериале «Зона».