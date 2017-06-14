DM: В интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Единственное видео настоящего боя с участием легендарного киноактера и мастера восточных единоборств Брюса Ли было опубликовано в интернете. Об этом сообщила газета Daily Mail.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как отмечает издание, видео было размещено на
В течение боя Вонг предпринимает попытки приблизиться к Брюсу Ли, который, в свою очередь, старается держать дистанцию и отражает атаки, отмечает издание.
На соперниках надета специальная защитная экипировка, этого требовали правила MMA того времени.
Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в
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