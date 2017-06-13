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13 июня 2017, 16:37 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Два казахстанских бойца стартовали с победы на чемпионате Азии по смешанным единоборствам

В Сингапуре стартовал чемпионат Азии по смешанным единоборствам, который организован Международной федерацией IMMAF и проходит при поддержке промоушена UFC.

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Первые две победы сборной Казахстана принесли Жан Кенжебаев (77,1 килограмма) и Мейрамбек Демеубаев (83,9 килограмма). Потерпел поражение Джахар Шапхатов, выступающий в весе 65,8 килограмма.

Неделя спорта в Сингапуре завершится 17 июня, когда пройдет турнир UFC Fight Nights 111.

Казахстанская федерация смешанных единоборств KZ MMAF, которой руководит Микаил Надиров, с 2015 года является единственным официальным Международной федерации IMMAF в стране.

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