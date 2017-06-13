Уайт: Вне зависимости от веса лучший Макгрегор, а не Джонсон

«Журналисты уверяют, что Джонсон — лучший боец в мире вне зависимости от веса.

Я думаю, что это Конор Макгрегор. Подумайте о том, что значит «вне зависимости от веса». Конору наплевать, он готов драться с кем угодно в любом месте в любое время. А если Деметриус лучший в мире, то пусть дерется с Ти Джеем Диллашоу. Пусть дерется с тем, до кого людям есть дело, кто интересен, — цитирует Уайта MMA Fighting.