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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30058830/
13 июня 2017, 14:34 | Летние: Единоборства | «Газета.Ру»

Уайт: Вне зависимости от веса лучший Макгрегор, а не Джонсон

Глава UFC Дана Уайт назвал лучшим бойцом смешанного стиля мира Конора Макгрегора, а не Деметриуса Джонсона.

«Журналисты уверяют, что Джонсон — лучший боец в мире вне зависимости от веса.

Я думаю, что это Конор Макгрегор. Подумайте о том, что значит «вне зависимости от веса». Конору наплевать, он готов драться с кем угодно в любом месте в любое время. А если Деметриус лучший в мире, то пусть дерется с Ти Джеем Диллашоу. Пусть дерется с тем, до кого людям есть дело, кто интересен, — цитирует Уайта MMA Fighting.
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