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12 июня 2017, 11:54 | Летние: Единоборства | Sports.kz

В Астане тренер по тайскому боксу спас из пожара женщину с ребенком

Старший тренер города Астаны по муайтай Диас Кабдуов спас из горящего дома женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Старший тренер города <span class=error>Астаны</span> по муайтай <span class=error>Диас</span> <span class=error>Кабдуов</span> спас из горящего дома женщину с ребенком сообщает Zakon.kz. Увеличить
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«У нас загорелась квартира. Мы вызвали пожарных и сами параллельно начали тушить возгорание. Предупредили соседей. Вывели всех из дома на улицы, вытащили газовые баллоны. Вроде бы все вышли, но когда пожар усилился женщина, живущая на втором этаже начала кричать. У нас общая вытяжка и через нее начал заходить угарный газ. Выйти через дверь она не могла. Я забежал в подъезд и пытался их вызволить. Дверь была закрыта, я начал ее колотить кричать ей, чтобы она открыла. После того, как зашел в квартиру, хотел сразу с ними выйти, пока была возможность. Она начала одевать ребенка, сама собираться, и мы уже не могли выйти через подъезд. Тогда я оттащил подальше газовый баллон, разбил окно рукой, потом ногами ломал стекла. К этому времени подъехали пожарные. Я помог спуститься женщине и ребенку через окно, потом спустился сам», — рассказал герой.

Пожар произошел 8 июня в многоэтажном доме, расположенном на улице Аккум. Предварительной причиной возгорания является неисправность проводки.

«Я порезал руку и ногу до кости, мне ее сразу зашили. Я вообще ни о чем не думал, у меня у самого трое детей и главной мыслью было спасти женщину с ребенком. Когда я уже ехал в больницу ко мне произошло осознание произошедшего. Видимо у меня был сильный шок», — рассказал Кабдуов.

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