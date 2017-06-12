В Астане тренер по тайскому боксу спас из пожара женщину с ребенком

«У нас загорелась квартира. Мы вызвали пожарных и сами параллельно начали тушить возгорание. Предупредили соседей. Вывели всех из дома на улицы, вытащили газовые баллоны. Вроде бы все вышли, но когда пожар усилился женщина, живущая на втором этаже начала кричать. У нас общая вытяжка и через нее начал заходить угарный газ. Выйти через дверь она не могла. Я забежал в подъезд и пытался их вызволить. Дверь была закрыта, я начал ее колотить кричать ей, чтобы она открыла. После того, как зашел в квартиру, хотел сразу с ними выйти, пока была возможность. Она начала одевать ребенка, сама собираться, и мы уже не могли выйти через подъезд. Тогда я оттащил подальше газовый баллон, разбил окно рукой, потом ногами ломал стекла. К этому времени подъехали пожарные. Я помог спуститься женщине и ребенку через окно, потом спустился сам», — рассказал герой.

Пожар произошел 8 июня в многоэтажном доме, расположенном на улице Аккум. Предварительной причиной возгорания является неисправность проводки.

«Я порезал руку и ногу до кости, мне ее сразу зашили. Я вообще ни о чем не думал, у меня у самого трое детей и главной мыслью было спасти женщину с ребенком. Когда я уже ехал в больницу ко мне произошло осознание произошедшего. Видимо у меня был сильный шок», — рассказал Кабдуов.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:27.77777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVGpQ88Fbc-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хорошо, что на свете есть такие люди как мой тренер- Кабдуов Диас. Обычный мужик с Заречного, уже спас много жизней, просто наставляя на правильный путь молодых ребят. У самого большая семья, три ребенка, но все равно рискует жизнью чтобы помочь другим. Вот это и есть настоящий дух и характер, не то что ваши понты. Бесконечно уважаю @tobet_top_team ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Аян Тажанов (@ayan_bars) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T03:31:33+00:00">Июн 8 2017 в 8:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>