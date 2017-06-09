Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30033735/
9 июня 2017, 19:12 | Летние: Единоборства | ТАСС

Таов: Российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в Токио

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские дзюдоисты приветствуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) о включении в программу Олимпиады 2020 года смешанного командного турнира по дзюдо и будут биться только за золото Игр. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

Таов: Российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в Токио - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Играх в Рио-де-Жанейро были разыграны 14 комплектов наград, по семь у мужчин и женщин.

«Решение МОК для нас очень хорошая новость, мы давно этого ждали, — заявил Таов. — Что ж, теперь будем готовиться к командному турниру и биться только за победу. У нас большая и сильная команда, и на меньшее мы не готовы».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионами Игр стали Беслан Мудранов (60 кг) и Хасан Халмурзаев (81 кг), бронзу завоевала Наталья Кузютина (52 кг).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Колобков: сомнений в положительном решении WADA в отношении фехтовальщиков РФ не было

Гусятников: велосипедисты РФ завоюют больше медалей на ОИ после включения новых видов

Вавринка обыграл Маррея в полуфинале Roland Garros