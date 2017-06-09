Таов: Российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в Токио

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Играх в Рио-де-Жанейро были разыграны 14 комплектов наград, по семь у мужчин и женщин.

«Решение МОК для нас очень хорошая новость, мы давно этого ждали, — заявил Таов. — Что ж, теперь будем готовиться к командному турниру и биться только за победу. У нас большая и сильная команда, и на меньшее мы не готовы».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионами Игр стали Беслан Мудранов (60 кг) и Хасан Халмурзаев (81 кг), бронзу завоевала Наталья Кузютина (52 кг).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.