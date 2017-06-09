Бруно Соуза де Оливейра станет новым соперником Гоги Шаматавы

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Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей» заменит Джованни да Сильва Сантоса и встретиться с россиянином Гогой Шаматавой в бою за титул чемпиона мира. Титульный поединок пройдет 15 июня в Краснодаре и станет главным событием пятого этапа PRIME SELECTION-2017.