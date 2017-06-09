Бруно Соуза де Оливейра станет новым соперником Гоги Шаматавы
Соперником российского бойца Гоги Шаматавы в бою за титул чемпиона мира станет бразилец Реймисон Оливейра. Изначально Шаматава должен был сразиться с другим бразильцем — Джованни да Силвой, но тот получил травму.
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Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей» заменит Джованни да Сильва Сантоса и встретиться с россиянином Гогой Шаматавой в бою за титул чемпиона мира. Титульный поединок пройдет 15 июня в Краснодаре и станет главным событием пятого этапа PRIME SELECTION-2017.
Промоутер Алексей Яценко прокомментировал выбор нового соперника: «Предыдущий бразильский боец в ходе подготовки получил серьезную травму ноги, которая не позволила принять участие в турнире. Но Оливейра, не знающий на данный момент поражений, — блестящая замена. Последний бой он провел 3 июня в Испании, поэтому он на пике формы и ему не нужно время на адаптацию. Он — обладатель черного пояса по бразильскому
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