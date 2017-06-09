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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30027785/
9 июня 2017, 11:55 | Летние: Единоборства | Вести.Ru

Бруно Соуза де Оливейра станет новым соперником Гоги Шаматавы

Соперником российского бойца Гоги Шаматавы в бою за титул чемпиона мира станет бразилец Реймисон Оливейра. Изначально Шаматава должен был сразиться с другим бразильцем — Джованни да Силвой, но тот получил травму.

Соперником российского бойца <span class=error>Гоги</span> <span class=error>Шаматавы</span> в бою за титул чемпиона мира станет бразилец Реймисон <span class=error>Оливейра</span>. Изначально <span class=error>Шаматава</span> должен был сразиться с другим бразильцем — Джованни да <span class=error>Силвой</span> но тот получил травму. Увеличить
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Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей» заменит Джованни да Сильва Сантоса и встретиться с россиянином Гогой Шаматавой в бою за титул чемпиона мира. Титульный поединок пройдет 15 июня в Краснодаре и станет главным событием пятого этапа PRIME SELECTION-2017.

Промоутер Алексей Яценко прокомментировал выбор нового соперника: «Предыдущий бразильский боец в ходе подготовки получил серьезную травму ноги, которая не позволила принять участие в турнире. Но Оливейра, не знающий на данный момент поражений, — блестящая замена. Последний бой он провел 3 июня в Испании, поэтому он на пике формы и ему не нужно время на адаптацию. Он — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В его активе беспроигрышная серия из 9 побед. Это, бесспорно, очень серьезный противник, занимающий 6-строчку в мировом рейтинге».
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