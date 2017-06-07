Казахстанские бойцы ММА выступят на чемпионате Азии

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Первый Открытый чемпионат Азии по ММА международной организации IMMAF (International MMA Federation) пройдет с 12 по 16 июня в Сингапуре.

На чемпионате Азии честь Казахстана будут отстаивать национальная сборная Казахстана по ММА, в состав которой вошли бойцы в весовых категориях:

до 52,2 кг (женщины): Аян Турсын (г. Алматы);

до 56,7 кг: Ерназ Мусабек (Астана);

до 61,2 кг: Олжас Молдагалиев (Атырауская область);

до 65,8 кг: Бекзат Жасия (Южно-Казахстанская область);

до 65,8 кг: Джахар Шапхатов (Атырауская область);

до 70,3 кг: Джохар Таймусханов (Акмолинская область);

до 77,1 кг: Жан Кенжебаев (г. Алматы);

до 83,9 кг: Мейрамбек Демеубаев (г. Астана);

до 93 кг: Кудайберген Толеубаев (Карагандинская область).

В соревнованиях примут участие 66 участника из 14 стран.

Континентальные и мировые чемпионаты по ММА международной организации IMMAF проводятся исключительно среди любителей, в связи с чем, состав сборной был полностью обновлен. Из нынешних членов сборной на прошлом чемпионате Европы в Болгарии успешно дебютировали Кудайберген Толеубаев, занявший второе место и Джохар Таймусханов, ставший бронзовым призером первенства Европы. Остальные члены сборной являются победителями и призерами чемпионата Казахстана, имеющие хороший потенциал и все шансы на победу, сообщает Федерация ММА.

3 марта 2017 года была создана Ассоциации ММА Казахстана, в которую вошли Федерация ММА Казахстана и Казахстанская Федерация смешанных единоборств, являющаяся членом IMMAF с 2015 года.