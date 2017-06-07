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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30002534/
7 июня 2017, 10:23 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против Айялы

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский проведет дебютный поединок в Bellator против американца Хавьера Айялы 14 июля в США. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

«Да, это так», — сказал Молдавский, добавив, что уже начал подготовку в Старом Осколе.

Айяла в ноябре прошлого года за 16 секунд нокаутировал известного российского бойца Сергея Харитонова. На счету 28-летнего американца десять побед и пять поражений.

25-летний Молдавский является членом команды Федора Емельяненко — Fedor team. В его активе пять побед и одно поражение в ММА.
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