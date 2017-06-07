ГК «Сумма» вложит до $100 млн в организацию боев ММА Fight Nights

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Ранее стало известно, что Магомедов приобрел Fight Nights. Турнир организации прошел 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в главном бою вечера между россиянами Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным был разыгран чемпионский пояс Fight Nights в тяжелом весе. Также свой поединок против бразильца Антонио Силвы провел известный боец Виталий Минаков.

«Мы не говорим сейчас о конкуренции с ними (Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и Bellator), мы будем первыми. Примерно это (сумма вложений за пять лет) будет $60−100 млн, я думаю, что это окупится. Турнир прошел на высоком уровне, а что касается боя Павлович — Мохнаткин, то пояс Fight Nights в тяжелом весе — это престиж. Виталий Минаков — наша легенда, но бой за чемпионский пояс превалирует», — сказал Магомедов.

«Бой Павлович — Мохнаткин — это достаточно тяжело для меня. Мы их обоих любим, оба представляют наш клуб Eagles MMA», — добавил собеседник агентства.

Fight Nights — известная российская организация боев ММА. Первый турнир промоушена прошел в июне 2010 года.