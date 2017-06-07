Мастер боевых искусств Джеки Чан прилетел в Астану

Об этом рассказал аким Астаны Асет Исекешев на свой странице в Facebook.

«Год туризма Китая в Казахстане начался. Джеки Чан в Астане», — написал глава города.

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Джеки прибыл не случайно. Известно, что в рамках культурно-развлекательной программы EXPO-2017 с 7 по 18 июня в Астане пройдет показ китайских фильмов.

Чан — один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием самых различных «подручных средств» в боях. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире. Помимо кино, занимается и певческой карьерой — он поет песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов.

Источник: today.kz.