Звезды 90-х вошли в почетный комитет Казахстанской федерации смешанных единоборств

Как сообщили в пресс-службе федерации, в состав почетного комитета вошли:.



Махметов Сабыржан Галымжанович — заслуженный тренер Казахстана, основатель и руководитель Федерации жекпе жек.



Питер Берман — первый профессиональный боец ММА из Казахстана и участник спортивных состязаний по «боям без правил» в Нидерландах в 80-х годах, заслуженый тренер Казахстана, продюсер и кинорежиссер, один из основателей бойцовского проекта «Железная Орда», глава Международного фонда защиты прав спортсменов.



Айдар Алимжанович Махметов — заслуженный мастер спорта Казахстана, один из первых чемпионов мира по ММА, общественный деятель.



KZMMAF под руководством Микаила Надирова с 15 апреля 2015 года является единственным официальным и полномочным представителем Международной Федерации IMMAF и принимает участие во всех мероприятиях, проводимых этой крупнейшей организацией в мире ММА.



«Мы рады приветствовать в своих рядах таких уважаемых людей, настоящих спортсменов и профессионалов, опытных спортивных функционеров. Они с самого начала в нашем спорте, тренировались и выступали ещё в 80−90-е годы и достойно защищали честь страны на международной арене. Мы уверены, что со своим опытом, наработанными связями и глубокими знаниями спорта и, в частности, ММА все они помогут дальнейшему развитию смешанных единоборств и нашей Федерации», — отметил президент KZMMAF Микаил Надиров.



«Я рад что Казахстанская Федерация смешанных единоборств пропагандирует чистый спорт и стремится развивать смешанные единоборства по мировым стандартам. Я сам много лет защищаю права спортсменов и знаю насколько это сложно быть чистым», — Питер Берман.



«Благодарю своих коллег за предложение стать почётным членом Федерации KZMMAF. Всегда с интересом наблюдал за развитием такой организации, как IMMAF (в которую входит KZMMAF), которая поддерживается со стороны UFC. В настоящее время между двумя ведущими мировыми организациями любительского ММА — IMMAF и WMMAA (Всемирная Ассоциация ММА) — ведутся переговоры об объединении усилий ради вхождения в список видов спорта, претендующих на попадание в программу летних Олимпийских игр. Учитывая мою активную работу в Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК (входит в WMMAA), этим назначением в составе федерации KZMMAF Казахстан дает сигнал остальным странам также стать на путь объединения. Мое назначение поддержано руководством как WMMAA, так и IMMAF. Уверен, вместе мы добьёмся очень многого на благо развития ММА в нашей стране», — Айдар Махметов.



РОО «Казахстанская Федерация смешанных единоборств» была основана в 2008 году, а с 2015 года является полноправным членом международной спортивной организации International Mixed Martial Arts Federation (www.immaf.org), созданной под эгидой Ultimate Fighting Championship (www.ufc.com). Федерация KZMMAF проводит спортивные мероприятия и организует участие казахстанских спортсменов в местных и зарубежных турнирах на протяжении 9 лет среди мужчин и женщин, имеет антидопинговую политику международного стандарта. Так, на международном турнире BRAVE 6 Kazakhstan, прошедшем 29.04.2017 в Халык Арене (Алматы), при поддержке принца Бахрейна, Халеда бин Хамада Аль Халифы (Khaled bin Hamad Al Khalifa) и при содействии Казахстанской федерации смешанных единоборств, впервые в СНГ были использованы самые высокие стандарты проведения мероприятий — привлечены международные судьи и рефери из Англии, Польши, Швеции и Румынии (с опытом судейства в UFC, Bellator, Cage Warriors, IMMAF и др.), приглашены участники из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья, проведено допинговое тестирование участников и организована трансляция в 53 странах мира.