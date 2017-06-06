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6 июня 2017, 13:14 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Казуши Сакураба будет введен в Зал Славы UFC

Компания UFC объявила, что легендарный боец Pride Казуши Сакураба будет удостоен чести войти в Зал Славы UFC.

Японский боец в годы своей карьеры выступал под эгидой различных организации: UFC, Pride Fighting Championships, Hero’s и Dream. Сакураба побеждал таких бойцов, как Кевин Ренделман, Куинтон Джексон, Витор Белфорт, Ройс Грейси и Кен Шемрок. Казуши Сакураба получил прозвище «Охотник на Грейси» — японец побеждал многих представителей этой знаменитой семьи: Ройлера, Рензо, Райана и Ройса. Добавим, что официальная церемония вручения почетного звания пройдет в июле этого года.

Напомним, что в Зале Славы UFC уже находятся Кен Шемрок, Рэнди Кутюр, Чак Лиделл, Мэтт Хьюз, Тито Ортис, Форрест Гриффин, Би Джей Пенн и другие.
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