Александр Бутенко сразится с Кори Нельсоном на турнире M-1 Challenge 80

«В феврале этого года Александр Бутенко потерял свой чемпионский пояс в бою против Абукара Яндиева и при этом не смог согнать вес до положенного лимита лёгкого веса. 29 марта на турнире WWFC в Киеве он выступил уже в категории до 77 кг и в упорном бою победил Михаила Котруту, нанеся ему первое поражение в карьере. Сейчас он принял решение вернуться в рейдж M-1 Challenge, а также окончательно сменить весовую категорию на полусреднюю.

Его соперником станет австралийский боец Кори Нельсон, который за 8 лет провёл 25 профессиональных поединков и в 18 из них одержал победу. 14 раз его соперники отправлялись в нокаут. На его счету пять чемпионских поясов в различных австралийских MMA-организациях: AFC, Brace for War и Nitro MMA, — сообщается в официальном пресс-релизе организаторов турнира.