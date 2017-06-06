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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29990225/
6 июня 2017, 10:16 | Летние: Единоборства | ТАСС

Экс-боец UFC получил пожизненный срок за избиение бывшей девушки и ее друга

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под прозвищем «Машина войны», приговорен к пожизненному заключению за похищение, избиение и сексуальное насилие в отношении к своей бывшей девушке Кристи Мак и за избиение ее друга Кори Томаса в ее доме в Лас-Вегасе в 2014 году. Об этом сообщает ESPN.

Бывший спортсмен сможет рассчитывать на <nobr>условно-досрочное</nobr> освобождение только через 36 лет когда ему будет 71 год. Увеличить
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Суд присяжных признал виновным 35-летнего Коппенхавера в серии из 29 уголовных преступлений по отношении к Мак и Томасу. Бывший спортсмен сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, когда ему будет 71 год. «Я знаю, когда он выйдет, то убьет меня», — сказала девушка в суде.

Адвокат Коппенхавера Джей Лидерман сообщил, что его клиент пытался повеситься в тюрьме в январе, но затем обратился к религии и хочет стать образцом для подражания в заключении. «Я должен был убить себя. Нет причин, по которым я не должен лежать в грязи рядом с Аароном Эрнандесом (игрок НФЛ, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство и впоследствии повесился в тюрьме). Это правда на сто процентов», — заявил Коппенхавер в суде.

«Не прошло и дня, чтобы я не сожалел о всех тех вещах, которые сделал. Я был очень потерянным и пустым человеком», — добавил боец.

Лидерман также заявил, что они будут подавать апелляцию на решение суда в Верховный суд штата Невада.

Коппенхавер провел 19 боев в ММА. В 14 боях он победил и в пяти — проиграл.
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