Экс-боец UFC получил пожизненный срок за избиение бывшей девушки и ее друга
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под прозвищем «Машина войны», приговорен к пожизненному заключению за похищение, избиение и сексуальное насилие в отношении к своей бывшей девушке Кристи Мак и за избиение ее друга Кори Томаса в ее доме в
Лас-Вегасе в 2014 году. Об этом сообщает ESPN.
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Суд присяжных признал виновным 35-летнего Коппенхавера в серии из 29 уголовных преступлений по отношении к Мак и Томасу. Бывший спортсмен сможет рассчитывать на
Адвокат Коппенхавера Джей Лидерман сообщил, что его клиент пытался повеситься в тюрьме в январе, но затем обратился к религии и хочет стать образцом для подражания в заключении. «Я должен был убить себя. Нет причин, по которым я не должен лежать в грязи рядом с Аароном Эрнандесом (игрок НФЛ, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство и впоследствии повесился в тюрьме). Это правда на сто процентов», — заявил Коппенхавер в суде.
«Не прошло и дня, чтобы я не сожалел о всех тех вещах, которые сделал. Я был очень потерянным и пустым человеком», — добавил боец.
Лидерман также заявил, что они будут подавать апелляцию на решение суда в Верховный суд штата Невада.
Коппенхавер провел 19 боев в ММА. В 14 боях он победил и в пяти — проиграл.
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