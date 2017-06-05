Жалгас Жумагулов: У судьи, который отдал победу Асатряну, был конфликт с нашей командой

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с Жалгасом Жумагуловым и попросил его рассказать, каким, на его взгляд, получился этот бой.



— Жалгас, лично для себя как Вы оцениваете поединок?

— Бой был равным. Я не проиграл, в любом случае. Вартана Асатряна в этом не виню. Там просто наши местные судьи вмешались. У них был инцидент с нашей командой, — наверное, на этой волне все и прошло.



— То есть, Вы хотите сказать, что у судей, которые работали на этом поединке, были конфликты с представителями вашей команды?

— Да. Казахстанский судья Кан, который отдал победу Асатряну… В целом, по правилам организации, не должно было быть такого, чтобы два казахстанца судили на одном турнире. Сами судьи допустили много ошибок. Сразу после окончания боя они внесли изменения в судейские записки, чего делать никак нельзя. Этот казахстанский судья в протоколе, где стояла возле моего имени десятка, изменил оценку на девятку и отдал победу Вартану. Если бы он этого не сделал, то победа была бы за мной. Вообще, там было немало нарушений.



— После боя Вы подали апелляцию на решение судей, и руководство Fight Nights заявило о том, что специальная комиссия разберет этот поединок и вынесет свое решение.

— Если честно, то я тоже ждут новостей от Fight Nights. Но пока — тишина. Сейчас священный месяц Рамадан, и я проявляю терпение, — сами напишут, каким будет решение.



— Как Вы планировали действовать в этом бою? Было четкое ощущение, что в первых двух раундах Вы не торопили события и изучали противника.

— Так вышло, что я только совсем недавно подрался с Артуром Багаутиновым, и мне уже назначили следующий бой. Промежуток между поединками был небольшим, поэтому толком не восстановился. «Весогонка» далась мне в этот раз тяжело, поэтому и восстановился плохо. Первые два раунда не мог продышаться, толком ничего не чувствовал. В третьем раунде начал ощущать себя лучше и идти вперед. Организм был истощен, подготовка на бой с Багаутиновым отняла много сил, пахал без перерыва. Подрался с ним — и обратно начал работать. Оба боя выдались довольно энергозатратными.



— За счет чего Вы собирались выиграть у Вартана Асатряна?

— План был — работать на руках и переводить в партер. Потом, Вартан был очень скользким, — даже не знаю, чем его обмазали, но удержать никак не получалось. Сколько раз я заходил в маунт, он постоянно выскальзывал.



— Почему с самого начала не стали проводить тейкдауны, которые и могли дать преимущество?

— Как я уже говорил, первые два раунда я не мог хорошо продышаться, потому что плохо восстановился перед боем. В третьем раунде только проснулся, уже начал лучше дышать, наращивать темп.



— То, что Вы выступали дома, — это сыграло в плюс?

— Думаю, тот факт, что у нас прошел такой большой турнир, и я был в главном бою — это большой плюс. Хочу поблагодарить своего старшего брата Толегена Кумарова, который очень многое сделал, чтобы этот турнир состоялся у нас. Сроки были маленькими, поэтому отказываться от боя я не мог. Ведь такую возможность — выступить дома в чемпионском бою, — упускать было нельзя. Ничего страшного. Сейчас немного отдохну — и снова будем пахать, доказывать.



— Возможно, выиграть Вам помешало излишнее волнение?

— Считаю, что как раз наоборот. Я был слишком спокоен. Перед каждым боем бывает, что испытываешь волнение, переживания, — а тут такого не было. Не знаю, почему. Если бы был мандраж, то было бы лучше. А тут получилось, что проснулся только в третьем раунде.



— Что думаете о возможном реванше с Вартаном Асатряном?

— Было бы хорошо, если бы результат нашего боя аннулировали, и мы бы подрались снова. В любом случае, это была как минимум ничья, — но так как турнир проходил у нас, в Казахстане, победу должны были отдавать мне. Это негласные правила.



— Известный казахстанский боец Арман Оспанов отметил, что для того, чтобы отобрать пояс, Вы должны были выиграть явно, с уверенным преимуществом. Но этого не произошло.

— Да, я это знаю и говорю о том, что у нас получился равный бой. На все воля Всевышнего. Я, как и обещал, бился до конца.



— С кем теперь Вам хотелось бы встретиться в клетке?

— Пока не знаю. Хочется съездить куда-то за рубеж, провести там сборы. Честно говоря, у нас в зале нет достойных спарринг-партнеров. Только Сергей Морозов — но и он не мог спарринговать со мной, поскольку сам совсем недавно провел свой бой. Приходилось стоять с совсем молодыми ребятами, которые не могли оказать достаточного сопротивления. Будем двигаться дальше, работать над ошибками. В первую очередь, хочу сейчас отдохнуть. Наверное, я перетренировался, — даже смотреть в сторону зала прямо сейчас не хочется. Немного отдохну, чтобы вернуться в зал «голодным», — и уже работать с максимальной отдачей.



— Глава компании Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что Вы получите такой же бонус за бой, как и Вартан Асатрян — один миллион рублей. На что потратите эти призовые?

— Пока еще деньги не перечислили — это все занимает какое-то время. Планов много. Хотелось бы построить дом для родных. Конечно, этих денег для осуществления задумки в жизнь не хватит, но уже кое-что есть.