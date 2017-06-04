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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29974784/
4 июня 2017, 17:07 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Белфорт: Хочу остаться в UFC

После победы над Нейтом Маркуордом на турнире UFC 212 бывший чемпион организации Витор Белфорт заявил, что хотел бы остаться в промоушене.

«Я хочу остаться в UFC, это то место, где я хочу быть. Много вещей можно поменять. Мы можем организовать дивизион легенд. У меня отличная команда, и я уверен, что моя миссия заключается не только в том, чтобы сделать UFC интересной организацией, но и великим спортом. Мы можем расти вместе, как промоушен, так и бойцы.

Что касается сегодняшнего боя, то я хотел нокаутировать соперника, и я был близок к этому, но вместе с тем я хотел провести и полный бой, потому что мы многое поменяли в моей подготовке, — приводит слова Белфорта MMAJunkie.
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