Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают короли

После сенсационного результата боец ответил на вопросы журналистов.

— Добро пожаловать в эру Макса Холлоуэя. — с этих слов новоиспеченный чемпион UFC в полулегком весе начал пресс-конференцию после победы над бразильцем Жозе Алдо.

— Первые два раунда ты смотрелся неубедительно. Когда ты понял, что пора включаться в поединок?

— Пятираундовый поединок — это не спринт. Это забег на длинную дистанцию. У меня было пять раундов, которые я пытался использовать в своем стиле. После того, как я попал точно в цель коленом, Алдо перестал двигаться, как раньше. Он стал пятиться назад. Потом я попадал снова и снова. Эти удары вызывали у него сильную боль. Я понял, что нужно расслабиться и получать удовольствие от поединка. Я стал задирать его, а он, к моему удивлению, не стал бросаться на меня. Я в UFC для того, чтобы доминировать. Если кто-то не захочет драться со мной, возьму его за руку и затащу в октагон.

— Какой у тебя был план на бой? Ты собирался его вымотать в первых раундах?

— Это не секрет. Алдо устает в поздних раундах. Я знал это. Я становлюсь только сильнее с каждым следующим раундом. Всегда начинаю спокойно, а потом повышаю скорости. Когда мне было всего 17 лет, я смотрел бои Жозе. А сейчас я победил его в «клетке» на его же территории в Бразилии. Именно так и делают короли. Большой респект ему. У него было все, но пришла новая эра — эра Макса Холлоуэя.