Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают короли
Сегодня американец Макс Холлоуэй на турнире UFC 212 в
Рио-де-Жанейро (Бразилия) победил бразильца Жозе Алдо и отобрал у него титул чемпиона UFC в полулегком весе.
После сенсационного результата боец ответил на вопросы журналистов.
— Добро пожаловать в эру Макса Холлоуэя. — с этих слов новоиспеченный чемпион UFC в полулегком весе начал
— Первые два раунда ты смотрелся неубедительно. Когда ты понял, что пора включаться в поединок?
— Пятираундовый поединок — это не спринт. Это забег на длинную дистанцию. У меня было пять раундов, которые я пытался использовать в своем стиле. После того, как я попал точно в цель коленом, Алдо перестал двигаться, как раньше. Он стал пятиться назад. Потом я попадал снова и снова. Эти удары вызывали у него сильную боль. Я понял, что нужно расслабиться и получать удовольствие от поединка. Я стал задирать его, а он, к моему удивлению, не стал бросаться на меня. Я в UFC для того, чтобы доминировать. Если
— Какой у тебя был план на бой? Ты собирался его вымотать в первых раундах?
— Это не секрет. Алдо устает в поздних раундах. Я знал это. Я становлюсь только сильнее с каждым следующим раундом. Всегда начинаю спокойно, а потом повышаю скорости. Когда мне было всего 17 лет, я смотрел бои Жозе. А сейчас я победил его в «клетке» на его же территории в Бразилии. Именно так и делают короли. Большой респект ему. У него было все, но пришла новая эра — эра Макса Холлоуэя.
— Сейчас в
— Я бы подрался с Кабом. Но и афиша Холлоуэй — Эдгар звучит тоже очень круто. Он
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