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Бой Шаматавы и Сантоса станет главным событием пятого этапа Prime Selection-2017, который. О подготовке, о желании «прыгнуть выше головы», о тактике на бой с бразильцем российский боец рассказал в своем интервью Вестям.Ru.

— Ваш промоутер прокомментировал, что Вы не фаворит в бою с бразильцем: чтобы выиграть Гоге, надо прыгнуть выше головы. Не удар ли это по самолюбию?

— Алексей Яценко абсолютно прав, потому что этот соперник очень крут. Такой, с которым я хотел встретиться очень давно. Его рекорд говорит сам за себя — 18 побед, 11 досрочно. Именно это для меня дополнительная мотивация, это еще больше подстегивает идти к своей цели и победить в этом бою. Это тот соперник, после которого я выйду на новый уровень. И я не обижаюсь. Так и есть, пришло мое время, когда надо «газовать». Будем не только прыгать, но и перепрыгивать.

— Изучали ли Вы Сантоса, есть ли тактика на бой?

— Я смотрел его бои, он достаточно комфортно чувствует себя в стойке и имеет отличные борцовские навыки, особенно в джиу-джитсу. Он универсальный боец. У него много побед приемами и нокаутами. Его сильная сторона — это борьба и работа в партере, можно сказать он «прилипает» к сопернику и работает. Постараюсь держать его на дистанции.

— Где Вы проводите свою подготовку?

— Как и всегда готовлюсь в своем родном клубе «Виктория» в Краснодаре. Подготовку начал 3 месяца назад. За 15 дней до боя я выехал в Алушту в тренировочный лагерь, где выхожу на пик своей формы. Все идет по плану.

— В какой Вы сейчас форме, будете ли «гонять вес» перед боем?

— Конечно, ведь и у меня есть свои слабости, я люблю вкусно покушать — это разные осетинские пироги, хачапури, блюда грузинской и греческой кухни. За полтора месяца я отказываюсь от этого и делаю вес, перехожу на сбалансированное питание. Сгонка веса — не самое приятное занятие, но такова наша профессия. И делать это без ущерба для здоровья.

— Вы весьма активны в соцсетях. Какой самый безумный хэштег придумали бы к сопернику?

— Наверное, я бы написал #соперниканамясо или #соперникбудетбит….

— Какие Ваши глобальные цели в ММА, помимо того, чтоб удерживать титул чемпиона мира? И не хотели бы Вы вернутся в футбол?

— Очень много лет отдал футболу и там исчерпал себя. Могу погонять мяч во дворе, но вернуться в большой спорт, наверное, нет. Я полностью переквалифицировался в бойца. На данный момент у меня одна цель выиграть титул чемпиона мира в моем родном городе. Я всю жизнь и шел к этому, мне дали этот поединок, пусть это волшебство не заканчивается. А если говорить о глобальном, то это, конечно же, попасть в UFC и стать чемпионом в суперлегком весе.

— За кем следите в ММА из россиян?

— Хотел бы выделить одного человека — Марата «Мотиватора» Балаева с его невероятной историей. Этот человек действительно мотивирует за счет своей несгибаемой воли. Дай Бог ему крепкого здоровья и долгих лет в спорте, побед в ММА.

— А в чем на Ваш взгляд феномен Конона Макгрегора?

— Феноменальным можно назвать только его поведение, высказывания, выходки, ну и то, что все свои слова он оправдывает на деле. Очень необычный и неординарный персонаж в ММА, наверное, самый популярный.

— Вы очень открытый и позитивный человек, но у каждого, наверное, есть обратная сторона. Какая она у Вас?

— Да, я по жизни веселый позитивный человек. А моя обратная сторона, когда выхожу драться: становлюсь абсолютно другим, не тем веселым Гогой, которого все знают, просто другим….

— Расскажите о Вашем самом страшном ночном кошмаре?

— Ха, очень интересный вопрос. Особо не запоминаю сны, но иногда мне снится, как моему сопернику поднимают руку. Я не про конкретный бой, а вообще. Снится, что я дерусь, и в конце поднимают руку моему сопернику. Вот это действительно кошмар (смеется).