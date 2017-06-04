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Перед турниром многие задавались вопросом, кто одержит победу: молодость и экстраординарность или же опыт и возраст.

В первом раунде бразильский боец выглядел сильней, 30-летний Алдо занимал центр октагона и показывал уже традиционное для него чувство клетки. Макс пытался работать вторым номером, но получалось это не всегда, Жозе успешно проводил серии атак, а также несколько раз потряс апперкотом.

Некогда считалось, что Жозе Алдо мог драться в октагоне на протяжении всех 25 минут, да, раньше так и было, но с отменой капельниц уже бывший чемпион сдал свои позиции. Это стало заметно в июле 2016 года, когда он победил Фрэнки Эдгара. В бою против Макса ситуация повторилась, бразилец по неизвестной причине не использовал свои удары ногами и лоу-кики. Ведь именно это было главным оружием «Человека со шрамом», он показательно расстреливал соперников на расстоянии.

Это заметил и Макс Холлоуэй, который надеялся завести поединок в поздние раунды и уже там закончить бой досрочно. Молодой гаваец славится хорошей работой ног и неиссякаемым запасом своего «бензобака», 25-летний Макс доказал, что может драться в 25-ти минутных рубках. На второй минуте третьего раунда Холлоуэй потряс левым джебом, а потом точной двойкой отправил бразильскую легенду на пол октагона, где и добил своего оппонента. Таким образом, представитель Гавайев продлил свою серию побед до 11 подряд, по этому показателю впереди только чемпион в наилегчайшем весе (56 кг) Деметриус Джонсон.

С большой долей вероятности Жозе Алдо может перейти в легкий вес и попытать счастье там. Ведь с каждым поединком бразильцу тяжелей уложиться в лимит полулегкого веса. А в 70-ти килограммах есть, тот с кем Алдо хотел бы провести заветный матч-реванш.

Полные результаты UFC 212. Рио-де-Жанейро:

Клаудия Гаделья победила Каролину Ковалькевич удушающим приемом в 1 раунде, 3:01



Витор Белфорт победил Нэйта Маркуардта единогласным решением судей



Пауло Боррачинья победил Олуоле Бамгбосе техническим нокаутом во 2 раунде, 1:06



Янси Медейрос победил Эрика Сильву техническим нокаутом во 2 раунде, 2:01



Рафаэль Ассунсао победил Марлона Мораеса раздельным решением судей



Антонио Карлос Джуниор победил Эрика Спейсли удушающим приемом во 2 раунде, 3:49



Мэттью Лопез победил Джонни Эдуардо техническим нокаутом в 1 раунде, 2:57



Брайан Келлехер победил Юрия Алкантару удушающим приемом в 1 раунде, 1:48



Вивиен Перейра победила Джейми Мойл единогласным решением судей



Луас Чагас победил Джимми Уоллхеда удушающим приёмом во 2 раунде, 4:48



Дейвесон Фигуэйредо победил Марко Белтрана техническим нокаутом во 2 раунде, 5:00.

Брайн Келлехер, Клаудия Гаделья, Макс Холлоуэй и Жозе Алдо стали обладателями бонуса «Выступление вечера», тем самым пополнил свои кошельки на 50 тысяч долларов каждый.

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