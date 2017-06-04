Им хватило и одного раунда

Ведущие российские промоутерские компании как и год назад во время международного экономического форума провели турниры в Питере. Хедлайнером М-1 снова выступил Александр Шлеменко в долгожданном реванше со своим обидчиком Брендоном Хэлси. Турнир оказался омрачён сразу двумя травмами. В со-главном бою вечера немец Арда Адас получил тяжёлую травму руки в конце первого раунда после атаки Сергея Романова, а долгожданный реванш и вовсе закончился за считанные секунды после коронного удара ногой по печени в исполнении Шлеменко. Теперь счёты сведены и можно замахнуться и на пояс Bellator.

FIGHT NIGHTS привлекла зрителей тяжёлой артиллерией. Уже первый из трёх боёв с участием тяжеловесов завершился ярким нокаутом. Огромный афроамериканец Тони Джонсон, побеждавший Александра Волкова и Тима Сильвию пополнил коллекцию своих скальпов победой над Багой Агаевым. Сначала он потряс его коленом в клинче, затем всадил мощный правый оверхенд, а потом жёстко добил в партере. Такой боец явно не помешает организации, тем более он может проверить на прочность многих российских тяжей.

Экс-звезда UFC Никита Крылов ближайший этап карьеры намерен провести на российском ринге, а заодно и получить гражданство нашей страны. В дебютном бою вместо проверенного ветерана Эммануэля Ньютона ему достался малоизвестный хорват Степан Бекавач. Поединок предсказуемо оказался недолгим. Никита поймал мидл-кик соперника и перевёл бой в партер. Когда Бекавач попытался подняться, он угодил в гильотину, откуда уже не выбрался, пока не постучал соперника по спине.

Уничтожение Бигфута и лёгкий спарринг за титул

В бою Виталия Минакова с Антонью Силвой главным вопросом была крепость челюсти бразильца. Насколько её хватит и сумел ли Бигфут подпитать себя на родине заветными «витаминками», которые в России пока никто не ловит. Минаков предсказуемо завладел инициативой сначала бой и легко переигрывал габаритного соперника на скорости. Уже в начале первого раунда он разрядил свою пушку в голову Бигфута, но тот каким-то чудом устоял и даже выдержал удары в партере, а Виталий решил не форсировать бой. Силва постоянно мазал в своих одиночных атаках и побеспокоил соперника лишь тяжёлыми лоу-киками. Во втором раунде Минаков свалил его после неудачного удара ногой и быстро добил в партере парой жёстких ударов, от которых голова бразильца запрыгала как баскетбольный мяч.

Главный бой вечера, в котором горячие проспекты Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин разыгрывали чемпионский титул и миллион рублей больше походил на дружеский спарринг. Павлович слегка поддавливал, а Мохнаткин в привычной игровой манере искал своего шанса в контратаках. В первом раунде ему даже неплохо это удавалось и Павлович был даже очень удивлён, пропустив бекфист. Неспешный ход боя начал напрягать зрителей уже во второй пятиминутке, когда в зале поднялся неодобрительный гул. Финтов было в пять раз больше чем ударов. Большинство атак ограничивались лоу-киками и неакцентированными джебами. Лишь в концовке раунда Павлович достал визави с правой и, пожалуй, выиграл раунд.

В третьей пятиминутке Сергей также действовал активнее и чуть точнее, правда чаще попадал лишь вскользь. Мохнаткин хорошо поработал ногами и использовал даже удары с разворота, но застать соперника врасплох в контратаке не сумел. Павлович отвечал больше разовыми ударами. Четвёртый раунд также получился примерно равным. Движения стало уже меньше, так как лоу-кики возымели своё действие на ноги, зато размен получился более жёстким и завершился вничью. Временами бойцы входили в клинч, но перевести бой в партер никому из них не удалось.

К пятому раунду стало очевидно, что если у Павловича и есть преимущество, то оно минимально, а заключительная пятиминутка может повернуть ход схватки в любую сторону. Сергей сумел включиться, войти на ближнюю дистанцию и там выиграть несколько разменов. Михаилу ответить было уже нечем. Он пропустил больше ударов, чем за весь предыдущий бой, а в концовке после двойки оказался на земле. Хотя особой выгоды из тейкдауна Павлович не получил, этим действием он окончательно снял все вопросы относительно победителя. Теперь его соперником может стать и Джонсон, и Минаков и выбывший из Гран-при из-за травмы Кирилл Сидельников.

Белфорт уйдет на победной ноте?

Очередной номерной турнир UFC в Рио-де-Жанейро также получился скоротечным и богатым на нокауты. Тон ему задал гаваец Янси Медейрос, который уже во втором раунде опрокинул на настил бразильца Эрика Силву левым хуком, а затем добил в партере. Силва имеет полное право быть недовольным ранней остановкой рефери Эдоарду Херди. От ударов он себя защищал. Зажигательные мольбы на коленях не помогли нигерийцу по происхождению Олувале Мамбгосе выстоять против небитого бразильского проспекта Паулу Боррачиньи. Начал Бамгбоса бой активно и пытался идти в борьбу, но к концу первого раунда наполучал по корпусу, а во втором ввязавшись в жёсткий размен был сбит с ног лоу-киком и жёстко добит в партере.

Витор Белфорт пытался выбраться из серии неудач в бою с таким же едущим с ярмарки ветераном, как Нейт Маркуордт. Однако лёгкой прогулкой для бразильца и не пахло. Феномен сразу оказался на настиле после непродолжительного обмена ударами, но лежать одеялом Маркуордту не позволил рефери. В стойке Белфорт временами оживлялся и проводил серии с акцентом на удары ногами, но при этом действовал академично и мало чем напоминал сметающий всё на пути ураган 20-летней давности. Маркуордт отвечал вялыми лоу-киками и продолжил выжидать ошибки соперника.

Растерявший в скорости Белфорт ловил разовые удары и даже хай-кики во втором раунде и лишь на ближней дистанции демонстрировал прежнюю скорость рук. Один из таких взрывов обернулся cерией попаданий апперкотами, которая отбросила Маркуордта на сетку, но на ногах он устоял. Академичный ход боя продолжился до конца раунда. Один из одиночных ударов Маркуордта открыл бразильцу рассечение под левым глазом. Третий раунд он проводил предельно осторожно и долгое время не мог преодолеть ограждение из ударов ногами Маркуордта, которые продолжали доходить до цели. Судьи были к Белфорту достаточно благосклонны и отдали победу в невыразительном бою, однако дальше ему надо крепко подумать, стоит ли продолжать карьеру.

Эпоха Алду завершена

Клаудия Гаделья и Каролина Ковалькевич — самые крутые девушки-бойцы легчайшего веса, так как им пока удавалось бить всех, кроме непревзойдённой Йоанны Енджейчик. Выяснить у кого из них есть запал на очередной поход за титулом предстояло в очном противостоянии. Гаделья отдала поначалу сопернице инициативу и заряжалась на разовый мощный удар, в то время как полька пыталась действовать в стиле своей легендарной соотечественницы: действовать с дистанции и насыпать побольше ударов. Этим планам помешал резкий как утренний будильник тейкдаун бразильянки, которая, оказавшись в родной стихии, быстро забралась сопернице за спину и легко её придушила.

Пока Конор Макгрегор готовится к бою с Мейвезером, его жертвы готовятся делить некогда принадлежащий ирландцу пояс. Жозе Алду мечтал восстановить былую чемпионскую империю и доказать, что 13-секундный нокаут был случайностью, а временный чемпион Макс Холлоуэй считал, что пришло его время, а эпоха бразильца безвозвратно ушла. Алду начал поединок по-хозяйски, а при оглушительной поддержке трибун иначе и быть не могло. Движениями корпусом пытался раздёргать и выманить на себя соперника. Размашистые боковые бразильца дошли до цели, после чего гаваец поплыл. Алду не бросился на добивание, позволив поединку вернуться в привычное русло. Размен в концовке раунда также остался за бразильцем.

Казалось, что Алду хватит скорости, чтобы довести бой до победы. Его молниеносные двойки доходили до цели во втором раунде, а длинные руки временного чемпиона всё время хватали воздух. Бразильцу разве что не хватало динамита в кулаках, чтобы всё закончить досрочно. Холлоуэй даже жестами показывал в стиле Макгрегора, что ему эти оплеухи не почём. В третьем раунде Холлоуэй начал уже откровенно зарубаться, понимая, что в тактическом поединке ему чемпиона не обыграть. Неожиданно двойка с акцентом на правый кросс принесла успех. Алду под рёв негодования рухнул. Он быстро пришёл в себя, но защититься на земле от напора Холлоуэя уже не смог. Пояс уезжает на Гавайи. Снова ваш выход, Фрэнки Эдгар?