Обзор уик-энда в ММА. Алду — Холлоуэй, Минаков — Силва
Макс Холлоуэй нокаутировал Жозе Алду, Виталий Минаков уничтожит Бигфута, Александр Шлеменко взял крутой реванш у Брэндона Хэлси.
Им хватило и одного раунда
Ведущие российские промоутерские компании как и год назад во время международного экономического форума провели турниры в Питере. Хедлайнером М-1 снова выступил Александр Шлеменко в долгожданном реванше со своим обидчиком Брендоном Хэлси. Турнир оказался омрачён сразу двумя травмами. В
FIGHT NIGHTS привлекла зрителей тяжёлой артиллерией. Уже первый из трёх боёв с участием тяжеловесов завершился ярким нокаутом. Огромный афроамериканец Тони Джонсон, побеждавший Александра Волкова и Тима Сильвию пополнил коллекцию своих скальпов победой над Багой Агаевым. Сначала он потряс его коленом в клинче, затем всадил мощный правый оверхенд, а потом жёстко добил в партере. Такой боец явно не помешает организации, тем более он может проверить на прочность многих российских тяжей.
Уничтожение Бигфута и лёгкий спарринг за титул
В бою Виталия Минакова с Антонью Силвой главным вопросом была крепость челюсти бразильца. Насколько её хватит и сумел ли Бигфут подпитать себя на родине заветными «витаминками», которые в России пока никто не ловит. Минаков предсказуемо завладел инициативой сначала бой и легко переигрывал габаритного соперника на скорости. Уже в начале первого раунда он разрядил свою пушку в голову Бигфута, но тот
Главный бой вечера, в котором горячие проспекты Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин разыгрывали чемпионский титул и миллион рублей больше походил на дружеский спарринг. Павлович слегка поддавливал, а Мохнаткин в привычной игровой манере искал своего шанса в контратаках. В первом раунде ему даже неплохо это удавалось и Павлович был даже очень удивлён, пропустив бекфист. Неспешный ход боя начал напрягать зрителей уже во второй пятиминутке, когда в зале поднялся неодобрительный гул. Финтов было в пять раз больше чем ударов. Большинство атак ограничивались
В третьей пятиминутке Сергей также действовал активнее и чуть точнее, правда чаще попадал лишь вскользь. Мохнаткин хорошо поработал ногами и использовал даже удары с разворота, но застать соперника врасплох в контратаке не сумел. Павлович отвечал больше разовыми ударами. Четвёртый раунд также получился примерно равным. Движения стало уже меньше, так как
К пятому раунду стало очевидно, что если у Павловича и есть преимущество, то оно минимально, а заключительная пятиминутка может повернуть ход схватки в любую сторону. Сергей сумел включиться, войти на ближнюю дистанцию и там выиграть несколько разменов. Михаилу ответить было уже нечем. Он пропустил больше ударов, чем за весь предыдущий бой, а в концовке после двойки оказался на земле. Хотя особой выгоды из тейкдауна Павлович не получил, этим действием он окончательно снял все вопросы относительно победителя. Теперь его соперником может стать и Джонсон, и Минаков и выбывший из
Белфорт уйдет на победной ноте?
Очередной номерной турнир UFC в
Витор Белфорт пытался выбраться из серии неудач в бою с таким же едущим с ярмарки ветераном, как Нейт Маркуордт. Однако лёгкой прогулкой для бразильца и не пахло. Феномен сразу оказался на настиле после непродолжительного обмена ударами, но лежать одеялом Маркуордту не позволил рефери. В стойке Белфорт временами оживлялся и проводил серии с акцентом на удары ногами, но при этом действовал академично и мало чем напоминал сметающий всё на пути ураган 20-летней давности. Маркуордт отвечал вялыми
Растерявший в скорости Белфорт ловил разовые удары и даже
Эпоха Алду завершена
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Пока Конор Макгрегор готовится к бою с Мейвезером, его жертвы готовятся делить некогда принадлежащий ирландцу пояс. Жозе Алду мечтал восстановить былую чемпионскую империю и доказать, что 13-секундный нокаут был случайностью, а временный чемпион Макс Холлоуэй считал, что пришло его время, а эпоха бразильца безвозвратно ушла. Алду начал поединок
Казалось, что Алду хватит скорости, чтобы довести бой до победы. Его молниеносные двойки доходили до цели во втором раунде, а длинные руки временного чемпиона всё время хватали воздух. Бразильцу разве что не хватало динамита в кулаках, чтобы всё закончить досрочно. Холлоуэй даже жестами показывал в стиле Макгрегора, что ему эти оплеухи не почём. В третьем раунде Холлоуэй начал уже откровенно зарубаться, понимая, что в тактическом поединке ему чемпиона не обыграть. Неожиданно двойка с акцентом на правый кросс принесла успех. Алду под рёв негодования рухнул. Он быстро пришёл в себя, но защититься на земле от напора Холлоуэя уже не смог. Пояс уезжает на Гавайи. Снова ваш выход, Фрэнки Эдгар?
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