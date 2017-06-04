Макс Холлоуэй победил Жозе Алдо в третьем раунде и стал новым чемпионом UFC

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Алдо сознательно отдал сопернику инициативу, сосредоточившись на контратаках и встречных выпадах, и уже в первом раунде основательно потряс Макса, но не сумел закрепить преимущество чем-то более серьезным. Холлоуэй наносил больше ударов и действовал разнообразнее, но попадания бразильца выглядели более эффективными и акцентированными.

В третьем раунде американец значительно усилил ударный прессинг, к чему Жозе оказался не готов. В одном из эпизодов Холлоуэй провел две подряд двойки левой-правой в голову, и Алдо рухнул в нокдаун. Макс не медля приступил к добиванию, бразилец сопротивлялся как и сколько мог, но в итоге наглухо ушел в оборону, не отвечая на не прекращающиеся атаки соперника, и рефери ничего не оставалось, как остановить бой.

Макс Холлоуэй — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полулегкой весовой категории. Занимает четвертую позицию в полулегком весе по версии Sherdog.