Макс Холлоуэй победил Жозе Алдо в третьем раунде и стал новым чемпионом UFC
Американец Макс Холлоуэй (18−3), до сегодняшнего дня владевший поясом «временного» чемпиона UFC в полулегком весе, завоевал полноценный титул в поединке с бразильцем Жозе Алдо (27−2), который стал главным событием турнира UFC 212, пишет vRINGe.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Алдо сознательно отдал сопернику инициативу, сосредоточившись на контратаках и встречных выпадах, и уже в первом раунде основательно потряс Макса, но не сумел закрепить преимущество
В третьем раунде американец значительно усилил ударный прессинг, к чему Жозе оказался не готов. В одном из эпизодов Холлоуэй провел две подряд двойки
Макс Холлоуэй — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полулегкой весовой категории. Занимает четвертую позицию в полулегком весе по версии Sherdog.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter