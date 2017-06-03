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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29967321/
3 июня 2017, 12:07 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко отправится в США на бой с Митрионом 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Знаменитый российский боец Федор Емельяненко отправится в США на бой с американцем Мэттом Митрионом 15 июня. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Питер Тайссе.

Поединок между 40-летним россиянином и 38-летним американцем состоится 24 июня в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Третья тренировочная неделя прошла отлично. Федор усердно тренировался, бегал, проводил занятия по боксу и кикбоксингу, а также грэпплингу. Также он начал спарринговать. Мы отправимся в США 15 июня», — сказал Тайссе.

Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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