Российский боец Минаков ведет переговоры о поединке в Bellator

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В пятницу Минаков техническим нокаутом победил бразильца Антонио Силву в рамках организации Fight Nights Global. Турнир прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Переговоры с Bellator идут. Пока конкретных новостей по этому поводу нет», — сказал Минаков.