Российский боец Минаков ведет переговоры о поединке в Bellator
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец Виталий Минаков ведет переговоры о проведении поединка в организации Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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В пятницу Минаков техническим нокаутом победил бразильца Антонио Силву в рамках организации Fight Nights Global. Турнир прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Переговоры с Bellator идут. Пока конкретных новостей по этому поводу нет», — сказал Минаков.
32-летний спортсмен остается непобежденным, проведя 20 поединков в смешанных единоборствах (18 завершил досрочно). Ранее он регулярно проводил бои под эгидой Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году
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