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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29967144/
3 июня 2017, 11:54 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Минаков ведет переговоры о поединке в Bellator

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец Виталий Минаков ведет переговоры о проведении поединка в организации Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Накануне 32-летний спортсмен победил бразильца <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Силву</span> в рамках организации Fight Nights Global <span class=error>Минаков</span> не имеет поражений проведя 20 боев в смешанных единоборствах. Увеличить
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В пятницу Минаков техническим нокаутом победил бразильца Антонио Силву в рамках организации Fight Nights Global. Турнир прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Переговоры с Bellator идут. Пока конкретных новостей по этому поводу нет», — сказал Минаков.

32-летний спортсмен остается непобежденным, проведя 20 поединков в смешанных единоборствах (18 завершил досрочно). Ранее он регулярно проводил бои под эгидой Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за длительного неучастия в боях.
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