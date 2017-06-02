У бойца Силвы подозрение на перелом носа после боя с Минаковым

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Минаков победил Силву техническим нокаутом во втором раунде на турнире организации Fight Nights Global в Санкт- Петербурге. Турнир входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

32-летний Минаков остается непобежденным, одержав 20-ю победу в смешанных единоборствах (18 — досрочно). Ранее он регулярно проводил поединки под эгидой одной из крупнейших компаний по организации боев по смешанным единоборствам Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за неактивности.

37-летний Силва имеет в активе 32 боя в смешанных единоборствах, одержав 19 побед (17 — досрочно), потерпев 11 поражений и сведя один поединок вничью. Ранее он также выступал в Bellator, а также в самой популярной организации смешанных боев Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На протяжении карьеры бразилец проводил поединки с такими известными бойцами, как голландец Алистар Оверим (победа), американец Даниэль Кормье (поражение) и россиянин Федор Емельяненко (победа).