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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29965351/
2 июня 2017, 23:26 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Минаков победил бразильца Силву в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, победил бразильца Антонио Силву на турнире Fight Nights Global 68, который проходит в Санкт-Петербурге.

Поединок завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Увеличить
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Поединок завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом ввиду остановки боя из-за пассивной защиты Силвы.

32-летний Минаков остается непобежденным, одержав 20-ю победу в смешанных единоборствах (18 — досрочно). Ранее он регулярно проводил поединки под эгидой одной из крупнейших компаний по организации боев по смешанным единоборствам Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за неактивности.

37-летний Силва имеет в активе 32 боя в смешанных единоборствах, одержав 19 побед (17 — досрочно), потерпев 11 поражений и сведя один поединок вничью. Ранее он также выступал в Bellator, а также в самой популярной организации смешанных боев Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На протяжении карьеры бразилец проводил поединки с такими известными бойцами, как голландец Алистар Оверим (победа), американец Даниэль Кормье (поражение) и россиянин Федор Емельяненко (победа).
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