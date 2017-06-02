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2 июня 2017, 23:17 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанский боец, не сумев сделать вес, сорвал бой на турнире Fight Nights

Бой казахстанца Асифа Тагиева (5−2−1) и россиянина Дмитрия Арышева (4−5−1) в рамках турнира Fight Nights Global 68 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает Sports.kz со ссылкой на Instagram UFCKaz.

Бой <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Асифа</span> <span class=error>Тагиева</span> (5−2−1) и россиянина Дмитрия <span class=error>Арышева</span> (4−5−1) в рамках турнира Fight Nights Global 68 в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> не состоится сообщает Sports.kz со ссылкой на Instagram UFCKaz. Увеличить
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Поединок должен был состояться в полусредней весовой категории (до 77,1 килограмма), однако Тагиеву не удалось уложиться в вес и согнать два последних килограмма. Асиф предложил Арышеву 30% от своего гонорара плюс желтую карточку, но российский боец отказался. Таким образом, их бой исключен из андеркарда турнира.

Свой последний бой Тагиев провел в марте, победив единогласным решением судей бразильца Дэвида Клэя (6−1) на турнире Fight Nights Global 60 в Душанбе.

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