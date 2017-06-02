Казахстанский боец, не сумев сделать вес, сорвал бой на турнире Fight Nights

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Поединок должен был состояться в полусредней весовой категории (до 77,1 килограмма), однако Тагиеву не удалось уложиться в вес и согнать два последних килограмма. Асиф предложил Арышеву 30% от своего гонорара плюс желтую карточку, но российский боец отказался. Таким образом, их бой исключен из андеркарда турнира.



Свой последний бой Тагиев провел в марте, победив единогласным решением судей бразильца Дэвида Клэя (6−1) на турнире Fight Nights Global 60 в Душанбе.