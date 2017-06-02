Сибирская месть по печени: Шлеменко нокаутировал Хэлси за 25 секунд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало лета ознаменовалось новым этапом противостояния М-1 и FightNights. В очередной раз турниры двух организаций оказались в непосредственной территориальной и временной близости — 1 и 2 июня соответственно в СК «Юбилейный». Но если год назад у FN был козырь в виде Фёдора Емельяненко, то в этот раз М-1 знает, что среди бойцов, выступающих в России, популярнее Шлеменко сейчас нет никого. Но доподлинно мы это узнаем только после боя Виталия Минакова и Антонью Силвы, сравнив количество зрителей. Кстати, президент М-1 проговорился, что на 20-летие организации запланирован крупный турнир не где-нибудь, а на «Зенит-Арене». Чем ответят конкуренты, остаётся только догадываться, поэтому переходим к боям.

Хотя Александр Шлеменко зарёкся драться с полутяжами и даже намекнул на возможный переход в полусредний вес, реванш с Брендоном Хэлси можно смело отнести к первому. По имеющейся информации, уже через несколько часов после взвешивания Александр набрал около пяти-шести килограммов, в то время как американец — порядка десяти, фактически став тяжеловесом. Знал ли Шторм, что такое может случиться? Безусловно! Однако сибиряк не привык отказываться от новых вызовов, тем более таких принципиальных. Пока же россиянин проводил финальную настройку перед боем, ожидание публики скрашивали другие спортсмены.

Цитата В этот вечер преимущество в габаритах было за представителем США, но, как и в кино, поражение оказалось неминуемым.

Основной кард турнира открывал бой Хамзата Далгиева и Драгана Пешича. Чемпион К-1 из Сербии на первой же секунде пропустил мощный удар россиянина, но уже через пару минут Далгиев закончил «мучения» соперника резкой скруткой стопы, чем несказанно порадовал главу своей родной Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Пока травмированный Валерий Мясников на костылях добирается до турника для поддержания формы, ему на замену был приглашён ученик Венера Галиева.

Олег Оленичев провёл в каждом раунде по одному тейкдауну, после чего доминировал до конца каждого отрезка. Эноку Солвесу Торресу, известному поражениями от Анатолия Токова и Вячеслава Василевского, оставалось лишь защищаться, практически не помышляя о возвращении в стойку. В итоге — закономерная победа Оленичева единогласным решением судей и ещё один интересный средневес из России.

Болеющему за московский «Спартак» казаку Алексею Махно предстояла встреча с долговязым бразильцем Мишелом Силвой. Представитель команды Industrialsначал довольно уверенно, подкашивая тонкие ноги соперника мощными лоукиками, но в середине раунда отдал спину и до первой сирены буквально выживал, пытаясь избежать удушающего. Во втором раунде этот сценарий повторился, а в третьем Атаман отлично отработал в стойке и сам перевёл противника в партер, едва не попавшись на «треугольник», но в конце концов добился победы раздельным решением судей.

Цитата Особым шиком стало то, что для победы Шторму хватило всего 25 секунд против 35, за которые американец выиграл в первом поединке.

Сергей Романов, ещё один любитель футбольных баталий, поддерживающий питерское «Динамо», встречался с немцем турецкого происхождения Ардой Адасом. Бой не продлился и одного раунда: Романов с самого начала добился превосходства в стойке, а при проведении россиянином броска немец крайне неудачно приземлился, серьёзно травмировав руку и смог покинуть рейдж только на носилках. Романов же, празднуя победу, не преминул вызвать на бой чемпиона М-1 в полусреднем весе Алексея Кунченко.

Песня Living in America, под которую выходил Брендон Хэлси, тут же напомнила бой Аполло Крида и Ивана Драго из кинофильма «Рокки-4». В том бою американец разгромно проиграл советскому гиганту. В этот вечер преимущество в габаритах было за представителем США, но, как и в кино, поражение оказалось неминуемым. Первым же мидлкиком Шторм пробил американцу печень и завершил бой формальным добиванием, вынудив соперника постучать после серии ударов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alexander <a href="https://twitter.com/StormShlemenko">@StormShlemenko</a> defeats <a href="https://twitter.com/BrandBullHalsey">@BrandBullHalsey</a> in the main event of <a href="https://twitter.com/hashtag/M1Challenge79?src=hash">#M1Challenge79</a>. Watch all fights in HD on <a href="https://t.co/78gZCgcwno">https://t.co/78gZCgcwno</a> <a href="https://t.co/iJOypRybXt">pic.twitter.com/iJOypRybXt</a></p>— M-1 Global (@M1GlobalNews) <a href="https://twitter.com/M1GlobalNews/status/870429821838528512">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хотя победа и оказалась более чем уверенной, ни публике, ни Александру динамики явно не хватило. Сам Шлеменко ещё какое-то время стоял над поверженным оппонентом, желая продолжения схватки, но Хэлси лишь корчился от боли и ещё долго не мог прийти в себя. Особым шиком стало то, что для победы Шторму хватило всего лишь 25 секунд против 35, за которые американец выиграл в первом поединке.

Цитата Хэлси не успел использовать свои козыри, а Александр выполнил работу над ошибками на отлично, выбрав на реванш наиболее эффективную тактику.

Что бы ни говорили эксперты и журналисты, страхи и опасения не оправдались. Хэлси не успел использовать свои козыри, а Александр выполнил работу над ошибками на отлично, выбрав на реванш наиболее эффективную тактику. После такого успеха Шторму будет намного легче возглавить один из будущих турниров Bellator, где он может провести повторный поединок с Мелвином Манхувом или проверить себя в бою с тем же Рори Макдональдом или Полом Дэйли. А там и титульный бой недалеко. В любом случае сегодня Шторм доказал, что умеет делать правильные выводы и готов неустанно следовать к своей цели.

Результаты турнира

Главный бой:

До 84,4 кг; Брэндон Хэлси (США) — Александр Шлеменко (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — победа Шлеменко нокаутом в первом раунде.

Основной кард:

До 77,1 кг: Арда Адас (Германия) — Сергей Романов («Сечь PRO») — победа Романова болевым приёмом.

До 70,3 кг: Мичел Сильва (Бразилия) — Алексей Махно («Industrials Team») — победа Махно решением судей.

До 84 кг: Энок Солвес Торрес (Испания) — Олег Оленичев («Ратиборец») — победа Оленичева решением судей.

До 67,5 кг: Драган Пешич (Сербия) — Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия) — победа Далгиева болевым приёмом.

Предварительные бои:

До 63 кг: Джош Реттингхаус (США) — Бахтияр Тойчубаев («Жаш Куч») — победа Реттингхауса удушающим приёмом.

До 79 кг: Темирлан Шарипов («Самбо-Питер») — Данила Приказа (Fightspirit) — победа Шарипова раздельным решением судей.

93 кг+: Антон Вязигин («Спарта») — Юрий Проценко (Украина) — победа Вязигина единогласным решением судей.

До 61,3 кг: Баир Штепин («Барс») — Вон Джун Джанг (Южная Корея) — победа Шштепина техническим нокаутом в третьем раунде.

До 95 кг: Дмитрий Микуца («Branibor Team», Украина) -Дмитрий Тебекин («Сечь PRO») — победа Микуцы единогласным решением судей.

До 70,3 кг: Николай Гончаров («Самбо-Питер») — Максим Пугачев («Соболь») — ничья.

До 61,3 кг: Александр Осетров («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — Алмог Шай («Израиль») — победа Осетрова единогласным решением судей.