Брэндон Хэлси: Наш счет со Шлеменко — 1:1. Готов к третьему бою
Американский боец ММА Брэндон Хэлси после поединка против Александра Шлеменко в рамках M-1 Challenge отметил, что готов выйти против россиянина еще раз.
Их первый бой завершился победой Хэлси на 35-й секунде, а сегодня Шлеменко нокаутировал соперника на 25-й секунде.
— Что пошло не так?
— Вы все видели. Александр пошел агрессивно и удачно попал в начале, после чего все было предрешено. В прошлый раз я добился быстрой победы. Теперь Шлеменко победил быстро. Счет стал 1:1. Я готов встретиться еще раз и окончательно определить сильнейшего.
— Что у вас болит после боя?
— Я пропустил удар в корпус. Проиграл, и это очень больно. Но я готов вернуться к противостоянию. Пришел сюда сражаться, бить людей.
— В интернете выдвигают предположения, что ваш поединок мог носить договорной характер. Это вас оскорбляет как бойца?
— Не буду оправдываться. Ничто не волнует меня меньше, чем
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