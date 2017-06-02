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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29952584/
2 июня 2017, 1:52 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Брэндон Хэлси: Наш счет со Шлеменко — 1:1. Готов к третьему бою

Американский боец ММА Брэндон Хэлси после поединка против Александра Шлеменко в рамках M-1 Challenge отметил, что готов выйти против россиянина еще раз.

Их первый бой завершился победой Хэлси на 35-й секунде, а сегодня Шлеменко нокаутировал соперника на 25-й секунде.

— Что пошло не так?

— Вы все видели. Александр пошел агрессивно и удачно попал в начале, после чего все было предрешено. В прошлый раз я добился быстрой победы. Теперь Шлеменко победил быстро. Счет стал 1:1. Я готов встретиться еще раз и окончательно определить сильнейшего.

— Что у вас болит после боя?

— Я пропустил удар в корпус. Проиграл, и это очень больно. Но я готов вернуться к противостоянию. Пришел сюда сражаться, бить людей.

— В интернете выдвигают предположения, что ваш поединок мог носить договорной характер. Это вас оскорбляет как бойца?

—  Не буду оправдываться. Ничто не волнует меня меньше, чем чьи-то мнения на форумах. Сегодня Шлеменко был сильнее. Я готов делать выводы из своих ошибок. (Сергей ЯРЕМЕНКО).
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