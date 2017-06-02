Их первый бой завершился победой Хэлси на 35-й секунде, а сегодня Шлеменко нокаутировал соперника на 25-й секунде.

— Что пошло не так?

— Вы все видели. Александр пошел агрессивно и удачно попал в начале, после чего все было предрешено. В прошлый раз я добился быстрой победы. Теперь Шлеменко победил быстро. Счет стал 1:1. Я готов встретиться еще раз и окончательно определить сильнейшего.

— Что у вас болит после боя?

— Я пропустил удар в корпус. Проиграл, и это очень больно. Но я готов вернуться к противостоянию. Пришел сюда сражаться, бить людей.

— В интернете выдвигают предположения, что ваш поединок мог носить договорной характер. Это вас оскорбляет как бойца?