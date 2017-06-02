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2 июня 2017, 0:39 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Шлеменко нокаутировал Хэлси за 25 секунд

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79.

В главном поединке турнира россиянин Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси взяв у того реванш за поражение в бою который состоялся в 2014 году. Увеличить
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В главном поединке турнира россиянин Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси, взяв у того реванш за поражение в бою, который состоялся в 2014 году. Поединок завершился на 25-й секунде. Шлеменко нанёс серию жёстких ударов, и Хэлси уже не мог сопротивляться.

Главный бой:

До 84,4 кг; Брэндон Хэлси (США) — Александр Шлеменко (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — победа Шлеменко нокаутом в первом раунде.

Основной кард:

До 77,1 кг: Арда Адас (Германия) — Сергей Романов («Сечь PRO») — победа Романова болевым приёмом.
До 70,3 кг: Мичел Сильва (Бразилия) — Алексей Махно («Industrials Team») — победа Махно решением судей.
До 84 кг: Энок Солвес Торрес (Испания) — Олег Оленичев («Ратиборец») — победа Оленичева решением судей.
До 67,5 кг: Драган Пешич (Сербия) — Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия) — победа Далгиева болевым приёмом.

Предварительные бои:

До 63 кг: Джош Реттингхаус (США) — Бахтияр Тойчубаев («Жаш Куч») — победа Реттингхауса удушающим приёмом.
До 79 кг: Темирлан Шарипов («Самбо-Питер») — Данила Приказа (Fightspirit) — победа Шарипова раздельным решением судей.
93 кг+: Антон Вязигин («Спарта») — Юрий Проценко (Украина) — победа Вязигина единогласным решением судей.
До 61,3 кг: Баир Штепин («Барс») — Вон Джун Джанг (Южная Корея) — победа Шштепина техническим нокаутом в третьем раунде.
До 95 кг: Дмитрий Микуца («Branibor Team», Украина) -Дмитрий Тебекин («Сечь PRO») — победа Микуцы единогласным решением судей.
До 70,3 кг: Николай Гончаров («Самбо-Питер») — Максим Пугачев («Соболь») — ничья.
До 61,3 кг: Александр Осетров («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — Алмог Шай («Израиль») — победа Осетрова единогласным решением судей.
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