Шлеменко: Постараюсь нокаутировать Хэлси за 35 секунд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В петеребургском СК «Юбилейный» 2 июня пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. Главным боем вечера станет долгожданный реванш между россиянином Александром Шлеменко и американцем Брэндоном Хэлси. Спортсмены уже встречались в 2014 году в рамках турнира Bellator. Тогда отечественный боец потерпел сенсационное поражение, после удушающего приема уступив чемпионский титул сопернику уже на 34-й секунде первого раунда. Перед ответным поединком Александр Шлеменко дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о подготовке к бою, сильных и слабых сторонах своего оппонента и планах на ближайшие поединки.

— Как проходила ваша подготовка к ответному поединку с Хэлси?

— Всё прошло как обычно. Я с Александром Сарнавским и остальными ребятами из своей команды готовился к схватке в Омске. Подготовка проходила в стандартном режиме — я набрал хорошую форму, сбросил вес, правильно питался и теперь готов выйти в ринг и наказать этого болтливого американца.

— На вас не давит то, что вы проиграли ему первый бой?

— Не могу сказать, что я как-то волнуюсь или боюсь соперника. Тут дело обстоит другим образом — мне очень хочется реабилитироваться за поражение в нашем первом бою. В конце концов, это было мое самое быстрое поражение в карьере. Я проиграл за 35 секунд. Было бы здорово, если бы в предстоящем поединке я выиграл еще быстрее. Но это не так просто. В любом случае главное — одержать уверенную победу над Хэлси и показать ему, кто есть кто.

— Ваш оппонент разбрасывается громкими заявлениями, обещая разобраться с вами еще быстрее, чем в прошлый раз…

— Ринг все расставит на свои места. Когда судьи поднимут вверх мою руку и объявят победителем, тогда послушаем, что он скажет. Надо меньше болтать языком. Лучше проявить себя в клетке, а не в телестудии.

— Брэндон стал сильнее со времен вашей предыдущей встречи?

— Не могу сказать ничего по этому поводу. После того поражения я выдал солидную беспроигрышную серию, а он впал в спячку.

— Как планируете вести предстоящий поединок?

— В большинстве случаев я предпочитаю работать в стойке. С Хэлси тем более — он ярко выраженный борец, который будет при каждой удобной возможности стараться перевести поединок в партер. Мне же надо стараться поймать его на попытке провести один из таких проходов.

— Ваш оппонент впервые выступает не в США. Это может его деморализовать?

— Я уже много лет выступаю за пределами России и не вижу в этом ничего страшного. Безусловно, весь зрительский зал будет на моей стороне, болельщики будут гнать меня вперед. Это, конечно, поможет мне во время боя, но, с другой стороны, окажет и дополнительное давление на меня — я не имею права на ошибку на родной земле.

— С кем вы планируете провести следующий поединок?

— Для начала мне нужно одержать победу над Брэндоном, а уже потом можно думать о следующих оппонентах. Надо уважать своего соперника и не загадывать на будущее, не подбирать следующих противников. Задачи решаются постепенно.