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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29950881/
1 июня 2017, 20:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Де ла Хойя совсем тупой

Глава UFC Дэна Уайт резко отозвался об Оскаре де ла Хойе после критики того в адрес поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

Этот бой может пересечься по датам с поединком Головкин — Альварес, который организует де ла Хойя.

«Это жуткое безумие. Не понимаю, какого чёрта… Он, наверное, совсем тупой. В первую очередь мы с ним долгое время хорошо ладили. Мне нравится де ла Хойя, он неплохой парень. Очень странно, что он выходит и так себя ведёт.

Он ведёт себя так, будто думает, что его бой недостаточно хорош. И скажу под запись: четыре месяца назад он просил о бое Конора с Канело, — приводит слова Уайта MMA Fighting.
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