Уайт: Де ла Хойя совсем тупой

Этот бой может пересечься по датам с поединком Головкин — Альварес, который организует де ла Хойя.

«Это жуткое безумие. Не понимаю, какого чёрта… Он, наверное, совсем тупой. В первую очередь мы с ним долгое время хорошо ладили. Мне нравится де ла Хойя, он неплохой парень. Очень странно, что он выходит и так себя ведёт.

Он ведёт себя так, будто думает, что его бой недостаточно хорош. И скажу под запись: четыре месяца назад он просил о бое Конора с Канело, — приводит слова Уайта MMA Fighting.