Российский боец ММА Шлеменко проведет бой против американца Хэлси

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В петербургском «Юбилейном» в четверг состоится крупный международный турнир по смешанным единоборством (ММА) — М-1 Challenge 79. В программе шоу запланированы 12 поединков, а в главном событии вечера знаменитый российский средневес (до 84 кг) Александр Шлеменко по прозвищу Шторм сразится с американцем Брэндоном Хэлси, который чуть превосходит его в росте (180 против 183 см) и обычно дерется на категорию выше.

На официальном взвешивании в среду приезжий боец оказался чуть тяжелее — 84,4 против 83,3 кг, поразив публику внушительным рельефом мышц живота. Они уже встречались в сентябре 2014 года, и тот бой окончился для Шлеменко невероятным конфузом.

Россиянин являлся действующим чемпионом одной из крупнейших мировых организаций Bellator, в то время как Хэлси еще особо не зарекомендовал себя классным единоборцем и, по большому счету, лишь начинал карьеру в ММА.

Тем не менее, ему удалось победить удушающим приемом уже по истечении 35 секунд схватки. Шлеменко тогда уступил борьбу за инициативу в партере, отдал спину и, отказавшись сдаться добровольно, вскоре потерял сознание ввиду крепкого захвата за шею.

Сам россиянин объяснил поражение неудачными экспериментами с вегетарианской диетой, из-за которой он значительно потерял в силе. Проигрыш Хэлси стал для Шлеменко вторым кряду — до того, в мае 2014-го, он также удушающим приемом капитулировал перед ветераном ММА Тито Ортисом, гораздо превосходившим его в габаритах.

Обидные поражения пришли на смену 13-матчевой победной серии россиянина, заставив любителей боев провести параллели с Федором Емельяненко. Последнему Императору, как известно, удалось перезапустить карьеру после трех поражений подряд. Не отстал от старшего товарища и Шлеменко. За поединком с Хэлси, правда, последовала встреча с Мелвином Манхуфом, исход которой был отменен задним числом из-за положительной допинг-пробы у отечественного спортсмена. Его анализы показали сильно повышенный уровень тестостерона и наличие в организме следов анаболического стероида оксандролона.

В итоге на Шлеменко была наложена трехлетняя дисквалификация и денежный штраф. Причем срок отстранения мог быть сокращен до девяти месяцев в случае, если бы он полностью признал вину.

Но Шлеменко яростно отрицал все обвинения, намереваясь доказать собственную непричастность к допингу и ссылаясь на многочисленные нарушения при заборе теста.

Впоследствии американский суд действительно частично удовлетворил его иск, уменьшив сумму денежного наказания вдвое и сократив срок «бана» до окончания действовавшей лицензии.

Таким образом, Шлеменко не выступал на профессиональном уровне только год. В феврале 2016-го он вернулся в дело в рамках турнира М-1 в Москве, еще находясь под санкциями за океаном, затем повторно победил соотечественника Вячеслава Василевского, а в октябре успешно вернулся и в Bellator.

В предыдущий раз Шлеменко вступал в бой 3 марта, когда одолел по очкам в российской столице американца Пола Брэдли. Озвучивая планы на год, он выразил желание предстать перед публикой еще четырежды.

Кстати, первые переговоры с командой Хэлси о реванше были предприняты зимой, но поначалу сторонам не удалось найти консенсус по весовой категории, в рамках которой предстояло бы сразиться бойцам. На согласование всех нюансов потребовалось какое-то время. После дискуссий контракт все же был подписан, причем Хэлси пришлось несколько «подсушиться».

В лагере американца, очевидно, понимали всю выгоду от вояжа в Москву. Тем более 30-летнему бойцу сейчас нечего терять.

Чемпионского титула Bellator Хэлси лишился еще в октябре 2015 года, проиграв нокаутом Рафаэлю Карвалью.

Его единственный бой после этого также обернулся неудачей. В июне 2016-го американца задушил Джон Салтер.

Применительно к Хэлси напрашивается такой вывод. Он уже пережил свой звездный час, когда победил Шлеменко стечением обстоятельств и забрал пояс. Теперь все просто встало на свои места. Александр едва ли снова допустит ту ошибку. А в плане опыта они просто несопоставимы: 11 боев у Хэлси (9 побед и 2 поражения) против 64 (55−9) выступлений Шлеменко, которые берут свое начало аж в 2004 году.

В середине мая Шторму исполнилось 33 года. Выиграть у Хэлси он хочет «ярко и красиво».

«Думаю о том, как не совершить ошибок и подойти к бою в оптимальной форме, — сказал Шлеменко на пресс-конференции. — В первом бою с Хэлси я был вегетарианцем уже полгода. Я полагал, те диеты и методики мне помогут, но они навредили. Я тогда вышел с очень плохими физическими данными, самыми худшими в своей жизни. Сейчас я все вернул и чувствую себя хорошо.

Я проиграл в первом бою за 35 секунд, это самое быстрое поражение в моей карьере. Я не просто должен выиграть, а должен сделать это в похожей манере, не оставив шансов.

Но это не так просто. То есть, присутствует мысль победить еще быстрее. Но это сложно, надо отбросить волнение и просто выиграть. Для меня это очень важно, ведь кроме всего прочего — бой проходит у меня на родине.

Хэлси по кличке Бык держался на протокольном мероприятии скромнее, чем в недавнем видеообращении к сопернику.