Шлеменко хочет научить Хэлси вежливости

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Стандартное мероприятие, из числа тех, которые проводятся перед любым крупным турниром, получилось очень демократичным. Пресс-конференцию решили провести в одном из торговых центров Петербурга. Барьеров для публики организаторы не ставили. Наоборот, ведущий вечера попросил болельщиков без стеснения задавать свои вопросы президенту «M-1 Global» Вадиму Финкельштейну, Александру Шлеменко, Брэндону Хэлси и главе компании New Stream Юрию Навражных. Самым востребованным ожидаемо оказался Шлеменко. В сентябре 2014 года россиянин неожиданно проиграл американцу удушающим приемом, причем бой продлился чуть более 30 секунд. Разумеется, у Шлеменко много спрашивали про реванш.

— Брэндон Хелси прислал видеописьмо, в котором сказал, что собирается побить вас «на заднем дворе». Что ответите?

— Для меня нынешний бой — возможность вернуться к первому поединку. Постараюсь ответить за то, что сделал неправильно и исправить ошибки. А на счет заднего двора… Я был бы счастлив, если бы бой прошел на заднем дворе. Но, думаю, результат бы не понравился Хэлси.

— В чем разница в настрое между первым и вторым боем с Хэлси?

— Большая разница. Раньше я относился к Хэлси положительно, а сейчас этот человек мне неприятен. Мне неприятно находиться с ним в одном помещении. Так даже проще настраиваться на бой. Еще сейчас больше волнения и ответственности. Все ждут от меня победы. Это реванш у меня на родине.

— С чем связаны ваши резкие слова про Хэлси?

— А вы послушайте, что он говорит. Это очень высокомерный человек, который не видит никого перед собой. Он не видит и не знает меня, хотя мы тренировались вместе. Хэлси слишком умный. Постараюсь научить его вежливости.

— В России, в отличие от США, нет допинг-тестов перед боями. В связи с этим у вас есть беспокойство?

— Есть большие опасения. У Хэлси в этом плане преимущество. Мне уже приходилось встречаться с ребятами, которые ведут борьбу не совсем честно. Здесь важно правильно выбрать тактику. Этого, кстати, не было сделано в нашем первом бою с Хэлси. Но я верю, что стероиды не выигрывают за людей. Дух никто не отменял. Надеюсь, он будет на моей стороне.

Тут в разговор вмешался тренер Брэндона Хэлси. Американец спросил о том, какую технику собирается выбрать Шлеменко на грядущий бой.

— Борцовскую — рассмеялся российский боец. — Техника будет разнообразная. Я удивлю вас. Хорошо знаю этого специалиста, провел несколько тренировок с ним — пояснил Шлеменко российским болельщикам.

ГЕРОЙ «РОККИ»

Во время пресс-конференции Хэлси вел себя гораздо сдержаннее, чем в нашумевшем видеоролике. Американец подчеркнул, что уважает Шлеменко, но, в то же время выказал полную уверенность в своей победе.

— Я провел 26 часов в самолете — начал Хэлси. — Прилетел сюда, чтобы повторить то, что было в первом поединке, когда я «усыпил» Александра за 30 секунд. Собираюсь повторить это в Санкт-Петербурге.

— Сколько килограммов вам пришлось согнать перед боем?

— Знаете, мне не пришлось много потеть. Спокойно ел гамбургеры и стейки. Все в порядке.

— Ваш соперник утверждает, что вы недостойно себя ведете. Понимаете, что он имеет в виду?

— Шлеменко — хороший боец. Я уважаю его. Но нужно быть наголову выше и идти впреди. Думаю, я впереди него. У него отличные скорость реакции и удар, но у меня есть более сильные качества. Все покажет бой.

— Американец в России… Вы чувствуете, себя героем фильма «Рокки»?

— Думаю, я вписываюсь в этот ритм. В России я чувствую себя отлично. Это будет классный бой. Мои фанаты в Петербурге будут довольны.

ЮБИЛЕЙ НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ

Вадим Финкельштейн рассказал не только о грядущем бое, но и о том, как он собирается отмечать юбилей своей компании. В планах — турнир на стадионе «Санкт-Петербург».

— Нас ожидает грандиозное событие — начал Финкельштейн. — В продаже осталось всего около 200 билетов. Ожидаем аншлаг. У нас будет много гостей с Петербургского международного экономического форума. Пол-партера они точно заполнят. Такое внимание вдвойне почетно для нас. Уже в третий раз мы проводим турнир в рамках форума и с каждым разом он становится все популярнее и популярнее.

— На следующий день после вашего турнира в «Юбилейном» пройдет еще одно мероприятие, посвященное смешанным единоборствам. Конкуренция помешала или, наоборот, помогла быстро реализовать билеты?

— Как я уже отметил, в продаже осталось всего 200 билетов. Проблем с продажами мы не ощутили. А вот у конкурентов, насколько я знаю, с реализацией все не так благополучно.

— Есть новая информация по арене для М-1, которую вы строите в Петербурге?

— Мы стараемся завершить строительство «Арены М-1» в этом году, но юбилей, судя по всему, придется справлять в другом месте. В этом году исполняется 20 лет нашей компании. Планируем отметить круглую дату с размахом. Возможно, даже проведем бои на новом стадионе на Крестовском острове.