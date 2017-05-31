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31 мая 2017, 14:01 | Летние: Единоборства | УНИАН

Каратистка Екатерина Кривая признана лучшей спортсменкой мая в Украине

По итогам спортивного мая Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратную чемпионку Европы по каратэ Екатерину Кривую лучшей спортсменкой месяца, сообщает пресс-служба НОК.

Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца. Увеличить
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Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца.

Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, проводившемся в статусе олимпийского.

В Турции Екатерина Кривая дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего завоевала медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной — Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгою и Анастасией Мостковской.

Отметим, что Екатерина Кривая впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении 5 новых видов спорта в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 года в Токио, одним из которых стало каратэ.

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31 мая

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