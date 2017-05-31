Каратистка Екатерина Кривая признана лучшей спортсменкой мая в Украине

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Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца.

Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, проводившемся в статусе олимпийского.

В Турции Екатерина Кривая дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего завоевала медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной — Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгою и Анастасией Мостковской.

Отметим, что Екатерина Кривая впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.