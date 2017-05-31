Бразильцы вон там лежат. Миочич и Густафссон порадовали нокаутами
Гроссмейстерская победа Густафссона, нокаут Миочича, титул Исмагулова, коронное удушение Немкова и победа россиян в UFC — в итогах месяца.
Боец месяца
«Огонь вернулся», — любил говорить Мирко Крокоп, когда ему удавалось одержать победу, будучи уже всеми списанным со счетов. Кажется, что в родном Стокгольме Александру Густафссону удалось разжечь
Крепкий орешек Тейшейра и в 37 лет представлял серьёзную угрозу, а потому команда Алекса подготовила идеальный геймплан на этот бой. Густафссон не стоял на линии огня, а всё время смещался влево от оппонента, порой переходя на откровенный бег. Однако в его арсенале были и убойные комбинации, которые раз за разом сокрушали прямолинейного как танк бразильца. Двойной и тройной апперкот стал проходить ещё в первом раунде, когда оставил первые отметины на лице Тейшейры, а в заключительной пятиминутке, он просто подорвал остатки стойкости Гловера. Теперь швед заслужил следующим встать в очередь на титул и сразиться с победителем схватки Джонса и Кормье. А может быть, отгадка раскрывается просто и источником его вдохновения стала любимая девушка, которой боец сделал предложение сразу после победы.
Бой месяца
Выбор Максима Дивнича в качестве соперника для Дамира Исмагулова в бою за вакантный титул М-1 Challenge не был самым очевидным. Дело в том, что
Нокаут месяца
Ещё два с половиной года назад это был конкурентный бой ровесников, в котором трудно было предсказать победителя, а сейчас мы видели односторонне избиение. Жуниор дус Сантус как будто не отошёл от двух трёпок Веласкеса и нокаутом Оверема. Он пытался уходить от разменов, но всё равно много получал, а главное в глазах Цыгана была обречённость. Рано или поздно это должно было закончится, а последним ударом в набат стал правый боковой Миочича, от которого бразилец беспомощно рухнул. Кажется, что в 34 года карьера Миочича только начинается и с каждым боем он становится всё сильнее и сильнее.
Приём месяца
Виктор Немков мечтал, конечно, о реванше с Рашидом Юсуповым, но топовые бойцы «Горца» устремили свои взоры в сторону UFC. За титул россиянин ещё может подраться, но, видимо, уже за вакантный. Свою блестящую готовность он показал в бою с бразильским ветераном UFC Ронни Маркесом, который хорошо подкован в
Другие бои
13 мая. Даллас (США). UFC 211.
Стипе Миочич нокаутировал Жуниора дус Сантуса и отстоял титул UFC в тяжёлом весе.
Йоанна Енджейчик победила по очкам Джессику Андраде и отстояла титул UFC в женском наилегчайшем весе. Интрига прожила лишь один раунд, когда Андраде удалось поймать на встречных курсах чемпионку и набить ей на лбу шишку размером с кулак. Всё остальное время полька играла с соперницей как кошка с мышью и не оставила ни малейшего шанса. И царство её будет пока не появится соперница с идеальной борцовской подготовкой, чтобы перевести бой в другую стихию.
Демиан Майя победил по очкам Хорхе Масвидаля и стал претендентом на титул UFC в полусреднем весе. Бой получился скучнейшим и в
Фрэнки Эдгар победил техническим нокаутом Яира Родригеса. Лучший мексиканский боец после победы над
Дэвид Бранч победил по очкам Кшиштофа Йотко.
Гаджимурад Антигулов победил удушением Йоахима Кристенсена. Датчанин не успел ещё понять, где он оказался, как россиянин был уже у него за спиной и закончил бой к середине раунда. Две яркие победы показывают, что отличный борец Антигулов готов и к более серьёзной оппозиции, но если он перейдёт в средний вес, где не будет легче всех своих оппонентов, пробиться в топы будет попроще.
19 мая. Лондон. Bellator 179.
Рори Макдональд победил удушением Пола Дейли и стал претендентом на титул Bellator в полусреднем весе. У одностороннего и до ужаса предсказуемого британца не было ни одного шанса, не считая
Линтон Вассел победил удушением Лиама Макгири и стал претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе.
Шейх Конго победил по очкам Аугусту Сакаи. О том, что Шейх Конго
19 мая. Сочи. M-1 Challenge 77.
Виктор Немков победил удушением Ронни Маркеса.
20 мая.
Агнешка Недзведзь победила по очкам Ванессу Порто. Если UFC решил открыть весовую категорию до 57 кг у женщин, молодая полька будет одной из претенденток на новый титул и унаследование славы Енджейчик. Она отлично контратакует в стойке, хорошо борется, умеет почти всё. Не хватает ей пока выносливости и физической мощи, но это придёт с возрастом. Покаже Недзведзь достойна пройти проверку первым номером в этом весе Дженифер Майя.
Роксан Модаферри нокаутировала Сару д’Алелио. Как призналась сама победительница она провела лучший бой за последние годы и тоже готова штурмовать UFC. Поначалу Модаферри пришлось сдержать напор мощной соперницы, которая выглядит гораздо крупнее 57 кг, но затем Рокси сначала отправила её в нокдаун, затем перевела в партер и продолжила добивание, пока рефери не остановил бой в третьем раунде.
Эрика Тибурсиу победила по очкам Тессу Симпсон. Бой в минимальном весе получился сверхдинамичным и изобиловал борьбой. У бразильянки в партере получалось чуть лучше, и во втором раунде она была близка к тому, чтобы придушить соперницу, но в концовке уже Симпсон жёстко попала на встречу. Тибурсиу получила победу раздельным решением.
26 мая. Сингапур. One 55.
Анжела Ли победила удушением Истелу Нуньес и отстояла титул чемпионки One в наилегчайшем весе. 20-летняя гавайская звёздочка, чьи родители выходцы из Сингапура и Кореи становится самым ярким бойцом азиатской организации и способна отодвинуть на второй план даже Бена Аскрена. Пока её дело набираться опыта с соперницами, которые умеют защищаться от
26 мая. Оренбург. M-1 Challenge 78.
Дамир Исмагулов нокаутировал Максима Дивнича и завоевал титул М-1 Challenge в лёгком весе.
28 мая. Стокгольм. UFC Fight Night 109.
Александр Густафссон нокаутировал Гловера Тейшейру.
Волкан Эздемир нокаутировал Мишу Циркунова. Латвийский канадец налетел на соперника паровым катком и казалось,
Омари Ахмедов победил по очкам
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