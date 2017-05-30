Подросток скончался на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области

Отмечается, что во время спарринга 14-летний юноша потерял сознание. Проведенные реанимационные мероприятия на месте положительного результата не дали, подросток скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина смерти выясняется.