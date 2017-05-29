Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

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Гаджимурад Хирамагомедов, выступавший в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого тот получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев ранее сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилете в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.