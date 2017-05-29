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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29908975/
29 мая 2017, 20:37 | Летние: Единоборства | ТАСС

Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз смешанных единоборств (MMA) России принял решение дисквалифицировать бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых за избиение вице-президента Союза MMA России Радмира Габдуллина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Глава бойцовского клуба Крепость Магомед Кадиев ранее сообщил ТАСС что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Увеличить
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Гаджимурад Хирамагомедов, выступавший в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого тот получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев ранее сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилете в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.
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