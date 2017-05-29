Иркутск, Санкт-Петербург, Рио. Календарь турниров ММА на эту неделю
«Советский спорт» представляет турниры по ММА, которые состоятся на этой неделе (29 мая — 4 июня).
1 июня
M-1 Challenge 79
Брэндон Хэлси (9−2) — Александр Шлеменко (55−9)
Арда Адас (7−2) — Сергей Романов (11−1)
Мичел Сильва (18−5−1) — Алексей Махно (13−5)
Энок Солвес Торрес (19−9−1) Олег Оленичев (8−4)
Драган Пешич (13−7) — Хамзат Далгиев (8−1)
Джош Реттингхаус (14−4) — Бахтияр Тойчубаев (6−0)
Деян Стефаноски (5−1) — Данила Приказа (6−1−1)
Юрий Проценко (8−3) — Антон Вязигин (7−1)
Вон Джун Джанг (4−1) — Баир Штепин (3−2)
Гига Кухалашвили (5−3) — Дмитрий Тебекин (5−2).
2 июня
Cage Warriors Fighting Championship 84
Лондон, Великобритания.
Натаниэл Вуд (10−3) — Марко Ковачевич (9−1)
Кенет Беркх (5−0) — Норман Парайси (15−4−2)
Мэтт Тинман (19−9) — Брэд Уилер (16−10)
Бола Омойле (8−4) — Ли Чедвик (22−13−1)
Том Грин (11−1) — Александр Якобсен (7−1)
Крейг Уайт (10−7) — Хакон Фосс (8−3)
Юри Беженари (6−1) — Сам Крейси (7−1).
3 июня
Industrials Fight Club Cherdak
Иркутск, Россия.
Станислав Молодцов (10−7−1) — Магомед Героев (5−1)
Лазиз Адизов (1−2) — Максим Буторин (11−1)
Владимир Дайнеко (4−3) — Дмитрий Алексахин (0−2)
Кирилл Крюков (2−1) — Владислав Хоненко (2−1)
Геогрий Елоян (6−1) — Максим Рябичев (1−2)
Роман Гнездилов (3−5) — Геннадий Карнаухов (0−4)
Садырбек Кудайберди (2−0) — Евгений Макеев (0−0)
Владимир Бялобзицский (10−9) — Ростислав Быченков (1−2−1)
Вадим Славин (1−1) — Дзурабек Малаев (0−1)
Бектурсун Шерали (2−1) — Белек
3 июня
Legacy Fighting Alliance 13
Бурбанк, США.
Куртис Миллендер (10−3) — Кевин Холланд (8−2)
Алекс Рейес (12−2) — Карен Дарабедян (12−6)
Доминик Рейес (5−0) — Джордан Пауэлл (8−6)
Бостон Салмон (5−1) — Трент Микс (6−2)
Кайлер Филлипс (3−0) — Джонатан Кьюроз (2−1)
Алонзо Менифилд (2−0) — Хаджимурат Бестаев (4−1)
Дмитрий Герасимов (7−5) — Фабио Триндаде (5−4).
4 июня.
UFC 212.
Жозе Алдо (26−2) — Макс Холлоуэй (17−3)
Клаудиа Каделья — Каролина Ковалькевич (10−1)
Витор Белфорт (25−13) — Нейт Маркардт (35−17−2)
Марлон Мораес (18−4−1) — Рафаэль Ассунсао (24−5)
Эрик Силва (19−7) — Янси Медейрос (13−4)
Юри Алькантара (34−7) — Бриан Келлехер (16−7)
Эрикс Спайсли (10−1) — Антонио Карлос (7−2)
Джонни Эдуардо (28−10) — Мэттью Лопес (9−1)
Пауло Энрике Коста (9−0) — Олувале Бамгбос (6−2)
Луан Чагас (14−2−1) — Джим Уолхед (29−10)
Вивиане Перейра (12−0) — Джейми Мойли (4−1)
Дейвисон Алькантара Фигуейредо (11−0) — Марко Белтран (8−4).
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