Иркутск, Санкт-Петербург, Рио. Календарь турниров ММА на эту неделю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Известный шведский боец смешанного стиля (ММА) Александр Густафссон сделал предложение своей подруге прямо на ринге после боя в рамках в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC Fight Night 109. Об этом сообщается в официальном Twitter UFC.