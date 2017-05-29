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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29897995/
29 мая 2017, 8:40 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над Тейшейрой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Известный шведский боец смешанного стиля (ММА) Александр Густафссон сделал предложение своей подруге прямо на ринге после боя в рамках в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC Fight Night 109. Об этом сообщается в официальном Twitter UFC.

Девушка ответила на это предложение согласием.

Швед, выступающий в полутяжелом весе, перед этим одержал победу нокаутом над бразильцем Гловером Тейшейрой.
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