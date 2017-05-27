Исмагулов привез чемпионский пояс М-1 на родину
Боец одержал победу над Максимом Дивничем в рамках турнира M-1 Challenge 78 и завоевал чемпионский пояс организации в легком весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В легком весе в М-1 появился новый чемпион — вакантный пояс, оставшийся таковым после того, как Абукар Яндиев взял паузу в карьере, наконец обрел своего нового хозяина. В пятницу титул оспаривали два достойных оппонента — оренбуржец Дамир Исмагулов и москвич Максим Дивнич.
Бывший чемпион организации Дивнич, имевший до боя в своем послужном списке 13 побед и 2 поражения, последние четыре поединка чередовал успехи и неудачи. К слову, свой титул он потерял в 2015 году именно в Оренбурге, уступив уже в первом раунде французу Мансуру Барнауи техническим нокаутом, и теперь, получив шанс реабилитироваться за события двухлетней давности, воспользоваться им не смог. После того боя он досрочно выиграл у американца Роберта Тернквиста, уступил нокаутом белорусу Артему Дамковскому и, наконец, вновь досрочно победил американца Кеона Колдуэлла в марте этого года.
У Исмагулова послужной список был в полтора раза меньше — 8 побед и 2 поражения. Но на протяжении шести последних боев он уверенно побеждал соперников. После своей очередной победы в М-1, не выходя из рейджа, он буквально завладел микрофоном и потребовал возможности сражаться за пояс. Дерзкий поступок и последние боевые успехи обратили на себя внимание руководителей организации, и боец получил свой шанс. К тому же, в домашних стенах — в Оренбурге собралось множество его товарищей и земляков. С такой поддержкой, а также с отменной формой, которую он чуть позже продемонстрировал в бою, было грех не побеждать.
Перед боем произошел забавный инцидент — Дивнич укусил своего соперника, будто бы желая продемонстрировать таким образом свой агрессивный настрой и доминирование. Исмагулов, давая комментарии, отреагировал вполне спокойно, подчеркнув, что кусаться не нужно, а сам он «за джентльменский бой». Впрочем, за свою выходку москвич получил в этом поединке сполна.
В первом раунде бойцы обменивались ударами, а со второго преимущество ощущалось за Исмагуловым. Бойцы по большей части работали в стойке, за несколько попыток в партере оренбуржцу не удавалось провести удушающий прием. К пятому раунду интрига накалилась до предела. В одном из эпизодов Исмагулов разорвал кожу на спине о канаты, но на самом деле Дивничу повезло куда меньше — в крови было его лицо от количества принятых на себя ударов. Ощущалось, что долгий бой измотал обоих, но воля к победе оказалась сильнее у Исмагулова.
Он перевел бой в партер и сделал ставку на добивание, нанося удар за ударом. Концовка получилась яркой и драматичной. До финала оставалось всего 13 секунд, и могло показаться, что Дивнич, принимавший на себя град ударов, может дотерпеть до конца, а исход поединка будут решать судьи. Впрочем, свое превосходство Дамир демонстрировал на протяжении всего боя, поэтому сомнений в том, что он был лучше в этом поединке, пожалуй, и не было. Но велико было желание порадовать домашнюю публику, и под конец Исмагулов прибавил, отдав в финальном эпизоде все силы ради досрочной победы. Рефери, посчитав, что с Максима хватит пропущенных, остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
— Я из Оренбуржской области, и я свое слово держу, — сказал победитель, стоя на ринге и обращаясь к многочисленным болельщикам. — Сегодняшней победой я доказал, что простой парень из деревни, где меньше 60 дворов и нет интернета, сейчас держит пояс чемпиона мира М-1 — если я смог, то и вы сможете. Пусть это будет пример молодому поколению. Это наша общая победа. Пояс в Оренбурге — там, куда он изначально должен был приехать.
Легкий вес обрел своего чемпиона, а значит, дальше будет только интереснее — в игру будут готовы вступить сильные кандидаты, которые захотят бросить вызов новому обладателю пояса.
Результаты других боев «Битвы в сердце континента»
Основные бои:
до 56,7 кг: Вадим Малыгин (MMA-Север) победил Фабрисио Саррафа (Бразилия) решением большинства;
до 77,1 кг: Кит Джонсон (США) победил Максима Грабовича (Александр Невский ОЭМК) удушением
до 84 кг: Кайо Магальяеш (Бразилия) победил Дмитрия Войтова (Академия MMA, Республика Беларусь) удушением
до 93 кг: Михаил Рагозин (Новый Поток, «Шторм», «Боец») победил Алана Биспо Де Сантану (Португалия) техническим нокаутом в 3-м раунде.
Предварительные бои:
до 61,3 кг: Селем Евлоев (Республика Ингушетия) победил Алексея Дубровного (Цеста) единогласным решением;
до 65,8 кг: Виталий Твердохлебов (Цеста) победил Олега Михайлова (Украина) техническим нокаутом в 1-м раунде;
до 84 кг: Рубенилтон Перейра (Бразилия) победил Орозбека Марипова (Жаш Куч) решением большинства;
до 70,3 кг: Роман Богатов (Новый Поток, «Шторм», «Боец») победил Рикардо Франко (Англия) удушающим приемом Анаконда в 1-м раунде;
до 56,7 кг: Александр Доскальчук (Украина) победил Бин Сон Ле (Швеция) единогласным решением.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter