Исмагулов: Соперник зачем-то меня укусил. Решил, что таким образом хотел попробовать бешбармак

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«Я просто делал свою работу. Делал, то, что я умею. Практически все мои бои закончились добиванием. У меня это получается лучше. Лучше, чем душить, чем делать болевые. Если бы была возможность задушить — я бы задушил. Просто я решил доработать, не изменяя своей тактике. Я видел его предыдущие бои. Да, он действительно агрессивный. Он сказал: “Ты вышел меня убить?”. Я ответил: “Я вышел сделать свою работу!”. И он зачем-то меня укусил. Не понятно… Я решил, что он таким образом хотел попробовать бешбармак. Поэтому завтра я жду его в гости покушать бешбармак. Кусаться не надо. Я за джентельменский бой», — рассказал этнический казах из России.

Напомним, что Дамир Исмагулов в титульном бою на турнире M-1 Challenge 78 в Оренбурге досрочно победил соотечественника Максима Дивнича. Поединок проходил в формате — пять раундов по пять минут.

Исмагулов родился и проживает в Оренбурге. На некоторых турнирах по смешанным единоборствам на исторической родине он выступал под флагом Казахстана. В M-1 Global заявлен как гражданин России.