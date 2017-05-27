Исмагулов: Соперник зачем-то меня укусил. Решил, что таким образом хотел попробовать бешбармак
Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов прокомментировал свой победный бой против Максима Дивнича.
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«Я просто делал свою работу. Делал, то, что я умею. Практически все мои бои закончились добиванием. У меня это получается лучше. Лучше, чем душить, чем делать болевые. Если бы была возможность задушить — я бы задушил. Просто я решил доработать, не изменяя своей тактике. Я видел его предыдущие бои. Да, он действительно агрессивный. Он сказал: “Ты вышел меня убить?”. Я ответил: “Я вышел сделать свою работу!”. И он
Напомним, что Дамир Исмагулов в титульном бою на турнире M-1 Challenge 78 в Оренбурге досрочно победил соотечественника Максима Дивнича. Поединок проходил в формате — пять раундов по пять минут.
Исмагулов родился и проживает в Оренбурге. На некоторых турнирах по смешанным единоборствам на исторической родине он выступал под флагом Казахстана. В M-1 Global заявлен как гражданин России.
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