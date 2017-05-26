Исмагулов выиграл титул чемпиона M-1 Challenge 78

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В поединке, который проходил в формате «пять раундов по пять минут» и на кону которого стоял вакантный титул в легком весе, Исмагулов победил техническим нокаутом в пятом раунде.



Эта победа стала для него девятой в профессиональной карьере, а Дивнич потерпел третье поражение.