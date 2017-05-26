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26 мая 2017, 23:12 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Исмагулов выиграл титул чемпиона M-1 Challenge 78

Этнический казах Дамир Исмагулов (8−2) провел бой против россиянина Максима Дивнича (13−2) в рамках турнира M-1 Challenge 78 в Оренбурге, сообщает Sports.kz.

Этнический казах <span class=error>Дамир</span> Исмагулов (8−2) провел бой против россиянина Максима <span class=error>Дивнича</span> (13−2) в рамках турнира M-1 Challenge 78 в Оренбурге сообщает Sports.kz. Увеличить
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В поединке, который проходил в формате «пять раундов по пять минут» и на кону которого стоял вакантный титул в легком весе, Исмагулов победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Эта победа стала для него девятой в профессиональной карьере, а Дивнич потерпел третье поражение.

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Исмагулов и Дивнич прошли взвешивание перед боем

Исмагулов и Дивнич прошли взвешивание перед боем

До титульного боя Дамира Исмагулова и Максима Дивнича остались считанные часы. Накануне оба спортсмена успешно прошли взвешивания участников профессионального 78 турнира M-1 Challenge и подтвердили свою категорию — вес каждого бойца составил 70,2 кг.
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