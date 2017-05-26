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26 мая 2017, 15:16 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Российский боец Азамат Мурзаканов дебютирует в UFC

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов (7−0) подписал контракт с американским промоушеном UFC.

Свой дебютный поединок в UFC Мурзаканов проведёт против Йоакима Кристенсена. Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира UFC Fight Night 112, запланированного на 25 июня в Оклахоме (США), сообщает Sherdog. На счету Кристенсена три поединка в UFC, два из которых он проиграл, включая досрочное поражение от Гаджимурада Антигулова на турнире UFC 211.
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