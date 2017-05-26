Российский боец Азамат Мурзаканов дебютирует в UFC

Свой дебютный поединок в UFC Мурзаканов проведёт против Йоакима Кристенсена. Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира UFC Fight Night 112, запланированного на 25 июня в Оклахоме (США), сообщает Sherdog. На счету Кристенсена три поединка в UFC, два из которых он проиграл, включая досрочное поражение от Гаджимурада Антигулова на турнире UFC 211.