Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29880094/
26 мая 2017, 14:52 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Исмагулов и Дивнич прошли взвешивание перед боем

До титульного боя Дамира Исмагулова и Максима Дивнича остались считанные часы. Накануне оба спортсмена успешно прошли взвешивания участников профессионального 78 турнира M-1 Challenge и подтвердили свою категорию — вес каждого бойца составил 70,2 кг.

До титульного боя <span class=error>Дамира</span> Исмагулова и Максима <span class=error>Дивнича</span> остались считанные часы. Накануне оба спортсмена успешно прошли взвешивания участников профессионального 78 турнира M-1 Challenge и подтвердили свою категорию — вес каждого бойца составил 702 кг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Зрителей ожидает около десяти захватывающих поединков с участием звезд российских и зарубежных смешанных единоборств. А страсти уже накаляются — на ринге сегодня выступят не просто сильные спортсмены, но и очень достойные мужчины.

— У Дамира в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа, — говорит Максим Дивнич. — Я смотрел фильм о Дамире и хочу ему пожелать семейного счастья, создать семью, не привязываться к спортивным целям. Если любишь, то женись.

Дамир Исмагулов потребовал «дать» ему титульный бой, после того, как отправил в нокаут французского бойца в феврале этого года. Сегодня требование Дамира исполнится.

Два ярчайших бойца-нокаутера сегодня сойдутся в схватке за звание чемпиона. Напоминаем, что Первый канал Евразия обладает официальными правами на эксклюзивную трансляцию в Казахстане, которая пройдет 26 мая в 22:10.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Арман Оспанов: Через два-три боя хочу попробовать себя в чемпионском поединке

Арман Оспанов: Через два-три боя хочу попробовать себя в чемпионском поединке

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов, получивший бонус за лучший нокаут на турнире ACB 61 в бою с японцем Тайчи Накажиму, дал интервью «Вестнику ММА», передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
25 мая

Гайдарбек Гайдарбеков: «Я вспоминаю победу над Головкиным с гордостью»

Экс-чемпион мира изменил свое мнение об исходе боя Головкин - Альварес

СМИ сообщило о возможном переходе в «Окжетпес» четырех футболистов «Ордабасы»