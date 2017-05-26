Исмагулов и Дивнич прошли взвешивание перед боем
До титульного боя Дамира Исмагулова и Максима Дивнича остались считанные часы. Накануне оба спортсмена успешно прошли взвешивания участников профессионального 78 турнира M-1 Challenge и подтвердили свою категорию — вес каждого бойца составил 70,2 кг.
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Зрителей ожидает около десяти захватывающих поединков с участием звезд российских и зарубежных смешанных единоборств. А страсти уже накаляются — на ринге сегодня выступят не просто сильные спортсмены, но и очень достойные мужчины.
— У Дамира в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа, — говорит Максим Дивнич. — Я смотрел фильм о Дамире и хочу ему пожелать семейного счастья, создать семью, не привязываться к спортивным целям. Если любишь, то женись.
Дамир Исмагулов потребовал «дать» ему титульный бой, после того, как отправил в нокаут французского бойца в феврале этого года. Сегодня требование Дамира исполнится.
Два ярчайших
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