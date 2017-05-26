Исмагулов и Дивнич прошли взвешивание перед боем

Зрителей ожидает около десяти захватывающих поединков с участием звезд российских и зарубежных смешанных единоборств. А страсти уже накаляются — на ринге сегодня выступят не просто сильные спортсмены, но и очень достойные мужчины.



— У Дамира в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа, — говорит Максим Дивнич. — Я смотрел фильм о Дамире и хочу ему пожелать семейного счастья, создать семью, не привязываться к спортивным целям. Если любишь, то женись.



Дамир Исмагулов потребовал «дать» ему титульный бой, после того, как отправил в нокаут французского бойца в феврале этого года. Сегодня требование Дамира исполнится.



Два ярчайших бойца-нокаутера сегодня сойдутся в схватке за звание чемпиона. Напоминаем, что Первый канал Евразия обладает официальными правами на эксклюзивную трансляцию в Казахстане, которая пройдет 26 мая в 22:10.