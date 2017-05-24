Нурмагомедов: Планирую вернуться в октябре в бою с Фергюсоном
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, рассказал о своих планах на будущее.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что 5 марта Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном, однако их встреча сорвалась
«Я практически завершил реабилитацию.
Насчёт соперника… Я думаю, что с вероятностью 90% этот бой повторится, и он будет за временный пояс чемпиона. В данный момент я вообще не провожу тренировок, потому что мне нужно восстановление. Мы вернёмся к тренировкам с первого июня.
Я бы не сказал, что Тони Фергюсон единственный для меня соперник. В лёгком весе есть очень много хороших бойцов. Я просто для себя не вижу другого соперника, потому что я хотел бы закончить начатое, — цитирует Нурмагомедова Allboxing.
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