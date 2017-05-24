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24 мая 2017, 11:57 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Планирую вернуться в октябре в бою с Фергюсоном

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, рассказал о своих планах на будущее.

Российский боец <span class=error>ММА</span> <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выступающий в UFC рассказал о своих планах на будущее. Увеличить
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Напомним, что 5 марта Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном, однако их встреча сорвалась из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянина в результате активной сгонки веса.

«Я практически завершил реабилитацию. Где-то в середине июня начнём тренироваться. А возвращение планируется примерно на октябрь. Потому что мне нужно четыре месяца полноценных тренировок. Последние три месяца я только лечился.

Насчёт соперника… Я думаю, что с вероятностью 90% этот бой повторится, и он будет за временный пояс чемпиона. В данный момент я вообще не провожу тренировок, потому что мне нужно восстановление. Мы вернёмся к тренировкам с первого июня. Где-то в начале июня проведём сборы в горах. В Рамадан режим будет отличаться. А после Рамадана я смогу на 100% тренироваться и принимать большие нагрузки, например спарринги. С июля начнём полноценные тренировки проводить.

Я бы не сказал, что Тони Фергюсон единственный для меня соперник. В лёгком весе есть очень много хороших бойцов. Я просто для себя не вижу другого соперника, потому что я хотел бы закончить начатое, — цитирует Нурмагомедова Allboxing.
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