Перспективный дебют в Екатеринбурге

Традиционный и престижный российский этап мировой серии «Большой шлем» в новом олимпийском цикле будет проводиться в новом месте. Хозяином состязаний, собирающих на своих татами сильнейших дзюдоистов планеты, на период с 2017-го по 2020 год станет Екатеринбург. Дебютные для региона соревнования были с успехом проведены в минувшие выходные. При этом российские дзюдоисты, завоевавшие на новой площадке больше всех наград — 12 (2−5−5), вписали новую страницу не только в статистическую базу, но и в летопись отечественной федерации дзюдо, отметившей в рамках «Большого шлема» свой 45-летний юбилей.

По мнению руководителя Федерации дзюдо России Василия Анисимова, наградившего вместе с главой Свердловской области Евгенией Куйвашевым медалистов категории 81 кг и ее победителя — российского олимпийского чемпиона Рио-2016 Хасана Халмурзаева, проведение «Большого шлема» в новом регионе — важнейший шаг в деле развития дзюдо.

ЗРЕЛИЩНО И МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО

— Международный турнир по дзюдо проводится в нашей стране более четверти века. Около двадцати лет хозяйкой состязаний была Москва. В 2014 году столица России передала полномочия по проведению этих престижных соревнований Тюмени, а она через три года делегировала их Екатеринбургу. В календаре Международной федерации дзюдо пять этапов «Большого шлема» мировой серии — в Париже, Баку, Екатеринбурге, Абу-Даби и Токио, — и наш, российский, состоит в этом «элитном клубе» почти два десятилетия, — рассказал Анисимов. — Домашний этап престижных соревнований с солидным призовым фондом — возможность для тренеров проверить силы и опытных атлетов, и молодежи, осваивающейся во взрослой команде, а для организаторов — шанс получить бесценный опыт. Уверен, что успешное проведение «Большого шлема», а я слышал от гостей Екатеринбурга только хорошие отзывы, не только принесет региону рост массовости в дзюдо, привлечет к занятиям спортом детей, но и закрепит за Свердловской областью статус спортивного региона. Мы постарались сделать все возможное, чтобы эти соревнования прошли зрелищно и максимально комфортно для участников.

Зрелищностью турнир обеспечили и именитые спортсмены, показавшие местной публике — невероятно отзывчивой и понимающей — высококлассное дзюдо. За два дня при переполненных трибунах зала ДИВСа были разыграны 14 комплектов наград. В споре с соперниками из 36 стран лучшими по качеству наград оказались родоначальники дзюдо — японцы, на счету которых восемь медалей (6−1−1). Наша сборная, составленная из молодых и перспективных атлетов, пробующих свои силы во взрослой команде после перехода из юниоров, и молодежи, и опытных уже дзюдоистов, заняла вторую строчку в итоговом протоколе.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПУБЛИКИ

Кроме самого звездного российского участника — Халмурзаева — золото состязаний в Екатеринбурге завоевал чемпион России и турнира «Гран-при» в Турции Абдула Абдулжалилов (66 кг), одолевший в финале бразильца Чибану. Серебряным призером в весе 100 кг стал чемпион мира среди юниоров 2015 года Нияз Ильясов, обыгравший по ходу дня нескольких именитых соперников, включая неоднократного чемпиона Европы, олимпийского медалиста Рио Варлама Липартелиани из Грузии.

Еще четыре серебра на счету подопечных Дмитрия Морозова, победителя в номинации «Лучший мужской тренер Европы-2016», ныне отвечающего за прекрасную половину отечественной сборной. Впервые в карьере на вторую ступень «Большого шлема», удивив борьбой нового уровня, с грамотной тактикой и мощной техникой, поднялись Сабина Гилязова (48), Алеся Кузнецова (52) и Алена Прокопенко (70), а также призер европейского чемпионата Екатерина Валькова (63). Бронзовые награды на счету медалистов молодежной Европы Альберта Огузова (60) и Ислама Хаметова (66), опытных — Андрея Волкова (свыше 100), Магомеда Магомедова (90) и капитана женской команды, третьего призера Рио-2016 Натальи Кузютиной (52).

— Зрители ДИВСа удивили и порадовали — такая фантастическая поддержка! — выразил мнение всех спортсменов Магомед Магомедов. — Я физически ощущал, что в этот момент весь зал «со мной». Для такой публики хочется стараться и выигрывать. Конечно, это и большая ответственность. В родных стенах вроде бы и бороться проще, но когда на тебя смотрит столько соотечественников — это дополнительная нагрузка. Уверен, что в следующем году каждый из нас в Екатеринбурге захочет не повторить, а улучшить свой результат.