Российский ММА выходит на мировой уровень

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Глава одного из ведущих российских бойцовских промоушенов ACB Майрбек Хасиев опубликовал в соцсетях годовое расписание грядущих турниров своей организации. В этом году ACB планирует провести соревнования в Англии, Китае, США, Японии, Швеции, Мексике, Бразилии и даже в Австралии.

По признанию руководителя лиги, это связано с желанием популяризировать российский MMA во всем мире.

— Наша основная цель — сделать российскую лигу ACB сильнейшей на планете, — признался «Известиям» Майрбек Хасиев. — Для этого мы должны заявить о себе во всех странах, так или иначе связанных со смешанными единоборствами. Лучший способ сделать это — провести там турниры и показать публике, что наш промоушен не хуже американских. Показать, что в России проводятся конкурентные бои, есть яркие спортсмены, и мы способны организовать действительно сильные бойцовские мероприятия, которые будут радовать зрителей. Мы уже провели турниры более чем в десяти странах по всему миру и видим первые результаты — у нас появилось серьезное количество болельщиков по всей Европе, не говоря уже о странах бывшего СНГ.

Команда Майрбека Хасиева — не единственная, кто продвигает российские смешанные единоборства в мире. Два других крупных российских промоушена — M-1 Global и Fight Night — также проводят свои турниры в разных странах.

По признанию генерального директора Fight Nights Камила Гаджиева, продвижение российских бойцовских команд носит стратегический характер.

— Мы хотим доказать, что российская школа единоборств выходит на лидирующие позиции, — поделился с «Известиями» Камил Гаджиев. — В наши организации возвращаются не только ведущие российские бойцы — ребята из США и Бразилии уже с большим интересом едут к нам, осознавая, что уровень нашего ММА сильно вырос за последние годы. Мы же, в свою очередь, стремимся обратить на себя внимание для того, чтобы зритель мог убедиться, насколько высок уровень смешанных единоборств в нашей стране. Уверен, вскоре мир будет с замиранием следить не за американскими турнирами, а за российскими. И наша команда приложит все усилия для этого.

Поднять уровень смешанных единоборств в России отечественные промоушены смогли во многом благодаря конкуренции друг с другом. На сегодня российские команды провели более 30 турниров по всему миру и планируют организовать еще столько же только в этом году.